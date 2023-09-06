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إنجاز أكثر من 31 ألف معاملة سكنية في أغسطس

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أظهرت إحصائية أعدتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ممثلة في إدارة خدمة المواطن، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن ادارة خدمة المواطن قامت بإنجاز 31.939 معاملة خلال شهر أغسطس الماضي، منها 276 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 425 معاملة تخصيص.
وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 432 معاملة للتبادل والتنازل، و310 معاملات توثيق علاوة على فتح 137 ملفا جديدا تتعلق بالمساكن المؤجرة.
وقدم قسم الاستقبال 398 معاملة لبدل الإيجار، بالإضافة إلى 196 شهادة لمن يهمه الأمر.
واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 3555 مكالمة مباشرة من المواطنين.
كما قدمت إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 88، ممثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع، والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية.
جدير بالذكر أن مجموع عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني هي 144، ومجموع عدد الخدمات المنجزة عبر تطبيق سهل الحكومي 25878.

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