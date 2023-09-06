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الشدادية جاهزة لاستقبال 31 ألف طالب وطالبة

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة أ.د.فايز الظفيري أمس الأربعاء جاهزية مدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية) لاستقبال 31 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2024/2023 والذي يضم أكبر عدد من التجمع الطلابي.
وقال د.الظفيري في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية لعدد من الكليات بدأت من كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم وكلية العلوم الحياتية وكلية الصحة العامة ان هذه الاستعدادات تهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية وتربوية متكاملة لطلبة جامعة الكويت.
وبدأت الجولة التفقدية في كلية الهندسة والبترول، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.خالد الهزاع والقائم بأعمال مساعد العميد للاستشارات والتدريب د.عبدالله العجمي، حيث تفقد مسرح الكلية والقاعات الدراسية والمختبرات للاطلاع على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد. ثم توجه إلى كلية العلوم وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية أ.د.محمد بن سبت ومساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.فارس العازمي والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا أ.د.سوزان بستان، وتضمنت الجولة القاعات الدراسية ومكتب التوجيه والإرشاد للتأكد من سير العمل،
تلتها كلية العلوم الحياتية، وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية د.نواف الهاجري والمدير الإداري صالح المسلم والعمداء المساعدون ورؤساء الأقسام، حيث تفقد مرافق الكلية وقسم الأنشطة الطلابية، إضافة إلى القاعات الدراسية والمختبرات.
واختتم مدير جامعة الكويت بالإنابة جولته التفقدية في كلية الصحة العامة وكان في استقباله القائم بأعمال عميد الكلية أ.د.علياء الموسى، وتفقد خلال جولته القاعات الدراسية والمختبرات.
وأعرب د.الظفيري عن شكره الى جميع العمداء والعمداء المساعدين والمديرين الإداريين على جهودهم المبذولة لتذليل جميع العقبات لما فيه خدمة الصالح العام لطلبة وطالبات الجامعة المستجدين والمستمرين وجميع مرتادي الجامعة. وثمن د.الظفيري دور الجهات المعنية المساهمة في تسهيل حركة المرور للدخول والخروج من مدينة صباح السالم الجامعية بطريقة انسيابية وتطبيق لوائح الأمن والسلامة.

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