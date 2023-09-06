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جمعية العلوم الاجتماعية نظمت لقاءها التنويري

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
نظمت جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية لقاءها التنويري للطلبة المستجدين المقبولين في الكلية 2023 /2024، بالتعاون مع مكتب التوجيه والإرشاد في الكلية، وذلك صباح امس في مسرح عبدالله الجابر بالشويخ.
في هذا السياق، اكد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عامر الصالح ضرورة التزام الطلبة اللوائح والقوانين الجامعية، مرحبا بقبول الطلبة في كلية العلوم الاجتماعية، داعيا إياهم إلى الجد والاجتهاد في حياتهم الجامعية.
من جانبها، قالت القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.مها الفرج: على الطلبة معرفة حقوقهم وواجباتهم داخل الكلية، مؤكدة أن أبواب الكلية مفتوحة للطلبة للرد على استفساراتهم عن طريق مكتب التوجيه والإرشاد المتواجد بالكلية.
من جهته، قال أمين سر جمعية طلبة كلية العلوم الاجتماعية فيصل الغليسي ان الجمعية أقامت اللقاء التنويري للطلبة المستجدين المقبولين في كلية العلوم الاجتماعية، مؤكدا ان الجمعية تبارك للطلبة المستجدين قبولهم وتتمنى لهم التوفيق والنجاح وتعدكم جمعيتكم بأنها دائما وأبدا في خدمتكم وأننا لن نذخر جهدا في سبيل خدمتكم وأننا مستمرون في العطاء من أجلكم.
ووجه الغليسي بعض النصائح والإرشادات للطلبة، حاثا إياهم على البحث عن المعلومة للحصول على المعرفة، مشيرا إلى كيفية الحصول عليها من خلال متابعة حسابات التواصل الاجتماعي للجمعية والكلية.
حضر اللقاء التنويري عدد كبير من الطلاب والطالبات المستجدات في كلية العلوم الاجتماعية، حيث تم التطرق إلى نظام الدراسة في الكلية وأيضا طريقة التفوق والتميز خلال مرحلة الدراسة.

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