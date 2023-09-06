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دعم المخترعين للمدارس اكتشفوا مواهب الطلاب

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار أن الكثير من طلبة المدارس لديهم مواهب وقدرات على الإبداع، وهناك حاجة ماسة إلى توجيه ورعاية هذه المواهب، داعية المؤسسات التربوية إلى الاهتمام بالجانب الابداعي لدى الطلبة واكتشاف المواهب الواعدة.
وقالت الناطق الرسمي باسم الجمعية شيخة القطان، في تصريح صحافي، إن للمعلمين دورا كبيرا في تنمية ودعم المواهب والإبداعات، لافتة إلى أن الطفل الموهوب يمتاز عادة بتفوقه اللغوي في القراءة والكتابة وقوة الذاكرة، بالإضافة إلى سعة الخيال والانتباه للتفاصيل والقدرة على حل المشكلات والربط بين الأمور وتحليل المواقف.
وشددت القطان على أهمية الاكتشاف المبكر للمواهب من جانب المدرسة وتهيئة الظروف المناسبة من مختبرات ومواد وتنظيم ورش عمل ودورات متخصصة في الجانب الابتكاري، مشيرة إلى أن الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار بما تمتلك من خبرات وقدرات بشرية مستعدة لتقديم كل ما يلزم للمؤسسات التربوية.
وجددت التأكيد على حرص الجمعية على التواصل المستمر مع المؤسسات التعليمية ودعم أي أنشطة وفعاليات تصب في مصلحة الطلبة، مشددة أيضا على ضرورة استخدام أساليب تقنية وتجارب لتشجيع الطلبة على المبادرة والابتكار وإعطاء الموهوبين مساحة أكبر للتعبير عن أنفسهم وصقل مواهبهم.

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