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وكلاء التعليم العالي في دول التعاون ناقشوا تعزيز العمل الخليجي المشترك

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
شاركت وزارة التعليم العالي بوفد برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في الاجتماع التحضيري للاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مسقط برئاسة د.بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي في سلطنة عمان الشقيقة وبحضور وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين المتعلقة بالإطار العام للدراسات والبحوث المشتركة ذات الأولوية في التنمية المستدامة لدول المجلس.
كما استعرض وكلاء وزارات التعليم العالي بدول التعاون خلال الاجتماع مشروعات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك ومتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للجنة (2022 ـ 2026)، وأبرز المبادرات التي انبثقت منها، والتطرق لعدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين دول مجلس التعاون.

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