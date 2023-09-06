وكلاء التعليم العالي في دول التعاون ناقشوا تعزيز العمل الخليجي المشترك
التاريخ
9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
شاركت وزارة التعليم العالي بوفد برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف لمياء الملحم في الاجتماع التحضيري للاجتماع الثالث والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مسقط برئاسة د.بخيت بن أحمد المهري وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي في سلطنة عمان الشقيقة وبحضور وكلاء وزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين المتعلقة بالإطار العام للدراسات والبحوث المشتركة ذات الأولوية في التنمية المستدامة لدول المجلس.
كما استعرض وكلاء وزارات التعليم العالي بدول التعاون خلال الاجتماع مشروعات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك ومتابعة ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية للجنة (2022 ـ 2026)، وأبرز المبادرات التي انبثقت منها، والتطرق لعدد من الموضوعات المشتركة التي تخدم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين دول مجلس التعاون.
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