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الشيخ فوز الكويت بلقب البطولة الدولية للمناظرات تأكيد على تميز الشباب الكويتي وتفوقهم

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ ان فوز فريق المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية والتي اختتمت مساء الاثنين الماضي في قطر يعد تأكيدا على تميز الشباب الكويتي وتفوقهم في المحافل الدولية.
وقال الشيخ، في تصريح صحافي عقب استقباله الفريق، إن الهيئة وبتوجيهات من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان تحرص على دعم الشباب المبدع وإتاحة المساحات أمامهم للتميز على جميع المستويات.
وذكر ان الهيئة تبنت فريق مناظرات المدارس العربية وكذلك فريق المدارس الانجليزية وعملت على تطوير مهاراتهم في هذا الجانب من خلال إشراكهم في برنامج دوري الإبداع الشبابي الذي تقيمه، موضحا ان هذا الاهتمام يأتي لتنمية وصقل شخصية الشباب الكويتي من الجنسين.
وأشاد بما قدمه الشباب الكويتي في هذه المسابقة وقدرتهم على إقناع لجنة التحكيم بالمسابقة ما مكنهم من التتويج بالمركز الأول، مهنئا إياهم على هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق بفضل مجهوداتهم المميزة واستعدادهم الجيد للمنافسات.
من جانبها، أهدت المتسابقة جنان الشريف الحائزة جائزة أفضل متحدثة بالبطولة هذا الفوز الكبير للكويت قيادة وشعبا، مقدمة شكرها لكل من أسهم بتحقيق هذا الانجاز، لاسيما اساتذتها وزملاؤها وكذلك أسرتها.
بدوره، قال عضو الفريق أحمد الحمود إن البطولة اتسمت بأجواء تنافسية وحماسية كونها تقام على مستوى دولي وبمشاركة واسعة، مثمنا دعم هيئة الشباب المتواصل للفريق ما كان له أثر كبير بتحقيق الصدارة.
حضر استقبال الفريق أيضا الوكيل المساعد بوزارة التربية للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعدد من مسؤولي وزارة التربية وعدد من مسؤولي هيئة الشباب وأولياء أمور الشباب.
يذكر ان الفريق الكويتي الذي يضم أيضا عبدالله الجيماز ونور العجيل حاز المركز الأول خلال التصفيات الأولى للبطولة التي أقيمت في مركز مناظرات قطر بالدوحة قبل ان ينتصر على نظيره الأردني في النهائي.

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