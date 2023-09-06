الخالد تسريع صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من مدنيي الداخلية
التاريخ
9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصـدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المدنيين المستحقين لها وبنسبة 100% من المبالغ المقررة قانونا.
وقد وجه النائب الأول الجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات الصرف. يأتي هذا القرار حرصا من النائب الأول على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية على بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.
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