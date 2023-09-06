Thursday, 07 September 2023 09:29 GMT

الخالد تسريع صرف الأعمال الممتازة للمستحقين من مدنيي الداخلية

9/6/2023 11:35:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصـدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد قرارا بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين المدنيين المستحقين لها وبنسبة 100% من المبالغ المقررة قانونا.
وقد وجه النائب الأول الجهات المختصة بسرعة اتخاذ إجراءات الصرف. يأتي هذا القرار حرصا من النائب الأول على تشجيع أبنائه منتسبي وزارة الداخلية على بذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.

MENAFN06092023000130011022ID1107023847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث