مبارك البداح متحدثا رسميا للهيئة العامة لذوي الإعاقة

مبارك البداح متحدثا رسميا للهيئة العامة لذوي الإعاقة
التاريخ
9/6/2023 11:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري قرارا إداريا بتعيين مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة مبارك البداح للقيام بمهام المتحدث الرسمي للهيئة.
وأناط القرار بالبداح الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الهيئة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
MENAFN06092023000130011022ID1107023846
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.