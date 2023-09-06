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مبارك البداح متحدثا رسميا للهيئة العامة لذوي الإعاقة

9/6/2023 11:35:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدرت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.بيبي العميري قرارا إداريا بتعيين مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة مبارك البداح للقيام بمهام المتحدث الرسمي للهيئة.
وأناط القرار بالبداح الإدلاء بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الهيئة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.

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