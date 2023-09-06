وأوضح السرطاوي في بيان أن من أبرز تلك القضايا كانت في محافظة العقبة، إذ جرت مداهمة تاجر للمخدرات داخل خيمة بناها لتخزين وبيع المخدرات في إحدى مناطق المحافظة الخالية من السكان، وألقي القبض عليه، وضبط داخل الخيمة 15 ألف حبة مخدرة، و17 كف حشيش، وسلاح ناري أوتوماتيكي.

وأضاف أنه في محافظة العاصمة عمان تم التعامل مع 3 قضايا ألقي القبض في الأولى على 4 أشخاص (2 منهم مطلوبون بقضايا مخدرات سابقة) داخل شقة استخدمت لغايات الترويج والتخزين، وضُبط داخلها كف حشيش و600 حبة مخدرة، فيما ألقي القبض في القضيتين الأخريين على مروجين اثنين ضبط بحوزة الأول على 7 كفوف حشيش، والثاني على 6 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.

وتابع، أنه في البادية الشمالية جرت مداهمة أحد أخطر تجار المخدرات الذي ألقي القبض عليه وضبط بحوزته 4 آلاف حبة مخدرة، و30 كف حشيش، فيما جرى في إحدى مناطق البادية الوسطى تحديد مكان مطلوب خطير بقضايا مخدرات وجرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وبرفقته أحد المروجين، وضبط بحوزتهما على 3 كفوف حشيش وكميات معدة للبيع من مادة الكريستال والكوكايين المخدرة، كما دوهم مطلوب آخر مصنف بالخطر في إحدى مناطق البادية الوسطى أيضا وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة المعدة للبيع.

وبين أنه في محافظة معان وبعد مقاومة شديدة استخدم فيها أحد تجار المخدرات والمطلوب بستة طلبات بقضايا مخدرات، سلاحا ناريا، تمكنت قوة أمنية من السيطرة عليه وضبطه وضبط السلاح الناري المستخدم.

وفي محافظة إربد قال، إنه جرى التعامل مع قضيتين لمروجي المخدرات، ألقي القبض في الأولى على مروج وضبط بحوزته نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة و1000 حبة مخدرة، ونصف كغم من مادة الحشيش، فيما ضبطت 3 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة بعد مداهمة المروج الآخر وإلقاء القبض عليه.







