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برنامج الأمم المتحدة يؤكد استعداده لدعم موريتانيا لتنفيذ سياسياتها الإنمائية

9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) أكد أكيم شتاينر المدير العام والرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر، استعداد هيئته لدعم موريتانيا في مجال صياغة وتنفيذ سياسياتها الإنمائية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.


وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان أن شتاينر أكد أهمية التعاون مع موريتانيا خلال جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، مساء /الاربعاء/، على هامش أعمال قمة المناخ بنيروبي.


وأضافت الوزارة أنه تم خلال المباحثات استعراض أوجه التعاون بين موريتانيا والبرنامج وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبان آفاق دعم موريتانيا في مجال تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.


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