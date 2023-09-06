

وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية - في بيان أن شتاينر أكد أهمية التعاون مع موريتانيا خلال جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح، مساء /الاربعاء/، على هامش أعمال قمة المناخ بنيروبي.



وأضافت الوزارة أنه تم خلال المباحثات استعراض أوجه التعاون بين موريتانيا والبرنامج وسبل تعزيزها، كما بحث الجانبان آفاق دعم موريتانيا في مجال تمويل التكيف مع التغيرات المناخية.