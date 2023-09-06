مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
التاريخ
9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الأردن وأمريكا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.
وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.
MENAFN06092023000132011024ID1107023825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.