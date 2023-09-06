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مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الأردن وأمريكا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، السفيرة الأمريكية في عمان يائل لمبرت والوفد المرافق لها.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الوفد الضيف، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الأمريكي في عمان، أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.







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