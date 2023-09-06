الجزائر والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين
التاريخ
9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام جوزيف بيرنز، إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني.
جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها شنقريحة، من مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.
وأضاف البيان أنه تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المحادثات التي دارت بين الجانبين كانت فرصة للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.
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