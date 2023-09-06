Thursday, 07 September 2023 09:28 GMT

الجزائر والولايات المتحدة يؤكدان ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين البلدين

9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام جوزيف بيرنز، إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني.



جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية، التي تلقاها شنقريحة، من مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان.



وأضاف البيان أنه تم التطرق خلال هذه المكالمة إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن المحادثات التي دارت بين الجانبين كانت فرصة للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.







MENAFN06092023000132011024ID1107023824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث