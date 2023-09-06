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السعودية والبرتغال تبحثان سبل تعزيز التعاون فى مجالات البيئة والمناخ

9/6/2023 11:28:14 PM
(MENAFN- Youm7) بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ السعودي عادل بن أحمد الجبير، مع وزيرة الطاقة والعمل المناخي البرتغالي آنا فونتورا جوفييا، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ.



واستعرض الجانبان - خلال لقائهما على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي والمنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.







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