ويوضح "اليوم السابع" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد،

والذى ينفذه الجهاز المركزي للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

س: ما مسار وتقاطعات محور عمرو بن العاص الحر؟

- يربط محور عمرو بن العاص الجديد القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى) بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

- يتضمن المحور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 - 3) حارات مرورية فى كل اتجاه،

- يشمل المشروع إنشاء كوبري علوي بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال ربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالى أطوال كبارى 4.9 كم.

-يتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").





س: ما هى مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص؟

أكدت محافظة الجيزة انتهاء أعمال إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع الهرم والمتجه إلى مناطق المريوطية والعروبة، بالإضافة إلى عدد 2 مطلع ومنزل للقادم من شارع ترسا والمتجه إلى مناطق منشأة البكاري أو الدائري الجنوبي.

وأوضحت المحافظة، أن المحور يضم عدد آخر من المطالع والمنازل جارٍ تنفيذها نطاق محور المريوطية، وهي مطالع ومنازل للقادم من أكتوبر والفيوم والطريق السياحي والبدرشين والعياط والصف.





س: ما أهمية مشروع محور عمرو بن العاص الجديد؟

-يهدف المشروع إلى زيادة انسيابية الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، وإقليم القاهرة الكبرى، من خلال الربط بين شمال وجنوب محافظة الجيزة، وإعادة توزيع الحركة المرورية لتخفيف الضغط المروري على شوارع الهرم وفيصل ومحور محمد أنور السادات، وتخفيف الاختناقات المرورية بمدينة الجيزة، وتقليل مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري مما يسهم في خفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

-يقلل المحور زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

-تشمل أعمال المشروع إعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكبارى في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات.





س: ما موعد افتتاح وتشغيل محور عمرو بن العاص؟

من المقرر تشغيل المحور في المسافة من القوس الجنوبى للطريق الدائري حتى الربط مع شارع الهرم نهاية شهر سبتمبر الجاري، وتشغيل باقي المحور للربط مع القوس الشمالي للطريق الدائرى خلال شهر يناير 2024.