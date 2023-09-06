ما حكم المسح على جورب ملبوس على آخر للوضوء؟ الإفتاء توضح

ما حكم المسح على جورب ملبوس على آخر للوضوء؟ الإفتاء توضح
التاريخ
9/6/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصري جاء فيها توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئى، فهل يجوز لى المسح عليهما أم عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟
وجاء الرد من دار الإفتاء "ما دام لُبس الجَوْرَبَيْن كان بعد الوضوء، وتم المسح عليهما، ثم بعد ذلك تمَّ لبس غيرَهما فَوْقَهما قبل أن يَنتقض الوضوء، فإنه يجوز -عند الوضوء- المسح على الجَوْرَبَيْن الظاهرين، وذلك إذا كان في مدة المسح وكان المسلم مراعيًا أحكامَه".
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