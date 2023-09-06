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ما هى الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على وصلة مياه بصورة مؤقتة؟

9/6/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) أوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم للحصول على وصلة مياه إنشائية أو مؤقتة لعقار قيد الإنشاء لحين استكمال أعمال البناء والتقديم على عداد مياه بشكل رسمي، وذلك على النحو التالي:


أولا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي العميل.

3- الرخصة والرسومات الهندسية ورسم كروكي للموقع .

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل

5- سند الحيازة أو الملكية.

6- إيصال مياه من اقرب جار.

7- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

8- أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.


ثانيا: إجراءات الحصول على الخدمة

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقداً.

6- استخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- صرف المهمات من المخازن بمعرفة الفني المختص.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية والانتهاء من تقديم الخدمة.


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