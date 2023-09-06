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متى يبدأ شهر توت؟ وما سر تسميته بهذا الاسم؟

9/6/2023 11:28:10 PM
(MENAFN- Youm7) تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية يوم 11 سبتمبر الجارى، بعيد النيروز، حيث يعتبر رأس السنة القبطية الجديدة، والتقويم القبطى، هو امتداد للتقويم المصرى القديم، الذى يعد من بين الأقدم فى تاريخ البشرية.


وحملت الشهور القبطية أسماء مصرية قديمة باللغة الهيروغليفية، ثم حُوِّرَتْ إلى القبطية، وشهر توت سمى بذلك نسبة إلى الإله المصرى توت أو تحوت (إله الحكمة والعلم والكتابة وحامى الكتبة).


واحتفظ التقويم القبطى بأسماء الشهور القديمة التى عرف بها التقويم الفرعونى منذ الأسرة الخامسة والعشرين فى عهد الاحتلال الفارسى لمصر، وهذه الأشهر هى "1 توت – 2 بابه – 3 هاتور – 4 كهيك – 5 طوبة – 6 أمشير – 7 برمهات – 8 برمودة – 9 بشنس – 10 بوؤنة – 11 أبيب – 12 مسرى".


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