

وقال بلينكن - خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقا، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن "الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها"، مضيفا :"اليوم نعلن تقديم مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبرا أن "المساعدات الأمريكية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر".



وأشار إلى أن "الرسالة التي أوجهها للشعب الأوكراني هي أننا سنواصل دعمكم"، معتبرا أن الحرب التي شنتها روسيا "هي خسارة كبيرة على المستوى الدولي، لكننا موحدون أكثر من أي وقت مضى في وجه هذه الحرب".



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن "القمح الأوكراني الذي كان يستخدم سابقا لإعداد الخبز في العالم أتلف بسبب العدوان الروسي".



وأضاف أن واشنطن تعمل على "مساعدة أوكرانيا لبناء مستقبل أفضل لمواجهة أي تهديدات".



وحجم المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بلغ حتى اليوم 66.9 مليار دولار موزعة على، 43.5 مليار دولار معدات عسكرية، و2.9 مليار دولار مساعدات إنسانية، و20.5 مليار دولار لدعم موازنة أوكرانيا عبر آليات البنك الدولي.