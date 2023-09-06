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الكونغو الديمقراطية تحث مجلس الأمن على سحب بعثة الأمم المتحدة من أراضيها

9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) دعت حكومة الكونغو الديمقراطية رئيس مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إلى التعجيل بسحب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) قبل نهاية العام الجاري.



جاء ذلك في رسالة من 6 صفحات موقعة من نائب رئيس الوزراء الكونغولي ووزير الخارجية، كريستوف لوتوندولا أبالا، وموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وفقا لوسائل إعلام محلية.



وقالت حكومة الكونغو الديمقراطية - في رسالتها - إن كينشاسا تكرر مجددا طلب التعجيل بـ"الانسحاب المرحلي والمسئول والمستدام" لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي تم الإعلان عنه منذ عام 2018 وجرى اعتماد خطته الانتقالية في عام 2021.



وذكرت الحكومة الكونغولية بظروف وجود بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أشارت إلى التدخلات المختلفة لهذه البعثة في الأحداث التي وقعت في البلاد.



وترى الحكومة الكونغولية أن بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية كانت عاجزة ولم تتمكن من ضمان حماية السكان المدنيين لاسيما في المناطق التي تشهد أعمال عنف وانتشار للمليشيات المسلحة.



ولفتت حكومة كينشاسا إلى انعدام ثقة سكان إقليمي "كيفو الشمالي" و"إيتوري"، إن لم يكن جميع الكونغوليين، في هذه القوة والذين يكون توترهم دائما مرشحا للتحول إلى صدام مع القوة في أي لحظة.



وألمحت إلى آخر الحوادث المؤسفة التي وقعت في جوما، عاصمة إقليم كيفو الشمالي، في 30 أغسطس الماضي وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، مشيرة إلى أنه لهذا السبب فإن التعجيل بالانسحاب التدريجي للبعثة الأممية بنهاية العام الجاري أصبح أمرا ضروريا.



تجدر الإشارة إلى أن زعماء دول مجموعة شرق أفريقيا اتفقوا، يوم أمس الثلاثاء، على تمديد مهمة القوة العسكرية الإقليمية التابعة للمجموعة والتي جرى نشرها في شرق الكونغو الديمقراطية لمواجهة الجماعات المسلحة وإعادة الاستقرار لهذه المنطقة المضطربة من البلاد.



وذكر بيان صدر عن مجموعة شرق أفريقيا عقب قمة لزعمائها في نيروبي يوم أمس أن رؤساء دول المجموعة اتفقوا على تمديد تفويض القوة العسكرية الإقليمية لمجموعة شرق أفريقيا حتى 8 ديسمبر.



كانت مجموعة شرق أفريقيا، التي تضم 7 دول، قد أرسلت قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر الماضي لمواجهة متمردي "حركة 23 مارس" في شرق البلاد.







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