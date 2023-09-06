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وزير خارجية النمسا: سلوك نشطاء المناخ مرفوض ويضر بالمجتمع

9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، رفضه لسلوك نشطاء المناخ الذين يعرقلون حركة المرور في شوارع النمسا.



وقال الوزير النمساوي -في تصريح صحفي- إن هذه المجموعات الصغيرة جدًا تلحق الضرر بالمجتمع بسبب مخاوفها الخاصة، وإن "الغاية لا تبرر كل الوسائل ولا يوجد أحد فوق القانون لذلك من الصواب اتخاذ الإجراءات المناسبة".



واضاف أن حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي اعتمد في خطته المستقبلية 2030 على فرض عقوبات أكثر صرامة على نشطاء المناخ، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات يجب أن يعاقب عليها النشطاء الذين يخاطرون بتعريض صحة وحياة الآخرين للخطر.



ولفت الوزير إلى أن هناك وعيا كبيرا في النمسا بمخاطر تغير المناخ وهناك جهود واسعة للحكومة في هذا الصدد ويجب أن يوجه نشطاء المناخ جهودهم الى دول أخرى تساهم بنصيب كبير في الانبعاثات الضارة.







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