Thursday, 07 September 2023 09:27 GMT

روسيا: البدء فى بناء كاسحة جليد حربية جديدة لصالح الأسطول الشمالى

9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت في بطرسبورج مراسم بدء بناء كاسحة جليد حربية جديدة من مشروع "21180 إم" لصالح الأسطول الشمالي الروسي.



وستصبح السفينة - وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية - والتي أطلق عليها اسم "سفياتوجور" كاسحة الجليد الثانية من أسطول كاسحات الجليد الحربية "21180" ، حيث كانت أولها كاسحة "يفباتي كولوفرات" وتعمل في إطار استغلال منطقة القطب الشمالي الروسية.



يذكر أن كاسحات الجليد من مشروع "21180 إم" قادرة على تمرير السفن الحربية والمدنية في ظروف الجليد المتجمد بعمق أمتار، وقطر السفن ونقل الحمولات وتقديم المساعدة في ظروف الطوارئ.



وتستطيع كاسحة الجليد الجديدة، إزاحة ما يزيد على 4000 طن، وطولها 82 مترا، وعرضها 19 مترا، أما التقليل من إزاحة السفينة وغطسها، مقارنة بسفن مشروع "21180"، فيسمح باستخدامها في مناطق مائية تتميز بعمق أقل، كما يمكن تزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة.







MENAFN06092023000132011024ID1107023814

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث