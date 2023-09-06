روسيا: البدء فى بناء كاسحة جليد حربية جديدة لصالح الأسطول الشمالى
التاريخ
9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أقيمت في بطرسبورج مراسم بدء بناء كاسحة جليد حربية جديدة من مشروع "21180 إم" لصالح الأسطول الشمالي الروسي.
وستصبح السفينة - وفقا لقناة "روسيا اليوم " الإخبارية - والتي أطلق عليها اسم "سفياتوجور" كاسحة الجليد الثانية من أسطول كاسحات الجليد الحربية "21180" ، حيث كانت أولها كاسحة "يفباتي كولوفرات" وتعمل في إطار استغلال منطقة القطب الشمالي الروسية.
يذكر أن كاسحات الجليد من مشروع "21180 إم" قادرة على تمرير السفن الحربية والمدنية في ظروف الجليد المتجمد بعمق أمتار، وقطر السفن ونقل الحمولات وتقديم المساعدة في ظروف الطوارئ.
وتستطيع كاسحة الجليد الجديدة، إزاحة ما يزيد على 4000 طن، وطولها 82 مترا، وعرضها 19 مترا، أما التقليل من إزاحة السفينة وغطسها، مقارنة بسفن مشروع "21180"، فيسمح باستخدامها في مناطق مائية تتميز بعمق أقل، كما يمكن تزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة.
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