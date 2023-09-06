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بولندا: وصول 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 15.3 مليون لاجئ.



وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 13.58 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.







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