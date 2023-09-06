بولندا: وصول 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

بولندا: وصول 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة
التاريخ
9/6/2023 11:28:07 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأربعاء، وصول نحو 26 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى نحو 15.3 مليون لاجئ.
وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 24 ألفا و200 أوكراني غادروا بولندا عائدين إلى بلادهم مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 13.58 مليون شخص.
وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022، مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، كما يكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
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