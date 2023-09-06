الجونة يواجه سيراميكا اليوم وديا على استاد الإسماعيلية استعدادا للدورى
التاريخ
9/6/2023 11:28:03 PM
(MENAFN- Youm7) يلتقى فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال اليوم الخميس، مع فريق سيراميكا على استاد الإسماعيلية، في مباراة ودية ضمن المباريات التي يخوضها الفريقان استعدادا للموسم الجديد 2023/ 2024.
ويسعى علاء عبد العال للدفع بكل الصفقات الجديدة في هذه المباريات، لخلق نوع من الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل للفريق قبل بداية الموسم.
ويختتم فريق الجونة مواجهاته في معسكر الإسماعيلية المقامة حاليا بمواجهة فريق فيوتشر السبت المقبل، بعدما لعب مع الإسماعيلى ويلعب اليوم مع سيراميكا.
ونجح نادى الجونة فى التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.
ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.
وصعد فريق الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذى أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.
MENAFN06092023000132011024ID1107023812
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.