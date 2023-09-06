ويسعى علاء عبد العال للدفع بكل الصفقات الجديدة في هذه المباريات، لخلق نوع من الانسجام بين اللاعبين والاستقرار على التشكيل الأمثل للفريق قبل بداية الموسم.

ويختتم فريق الجونة مواجهاته في معسكر الإسماعيلية المقامة حاليا بمواجهة فريق فيوتشر السبت المقبل، بعدما لعب مع الإسماعيلى ويلعب اليوم مع سيراميكا.

ونجح نادى الجونة فى التعاقد مع صبرى رحيل قادما من الاتحاد السكندرى فى صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى الثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق الاتحاد السكندرى، وخالد مصطفى مدافع البنك الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، والثنائى حسام الصانع لاعب فريق البنك الأهلى ومحمد الصباحى لاعب فريق سموحة السكندرى بجانب الجامبى أليو جاتا قادما من فريق بترول أسيوط.

ويتكون الجهاز الفنى للجونة من علاء عبد العال يعاونه محمد عدلى مدرب ومجدى سعد مدرب مساعد وممدوح إبراهيم مدربا لحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف مدرب أحمال، وعمرو جمال مساعد مدرب أحمال، وأحمد مجدى محلل أداء.

وصعد فريق الجونة إلى الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعد هبوطه للدرجة الأولى بموسم واحد، وحسم الفريق صدارة المجموعة الأولى (مجموعة الصعيد) برصيد 69 نقطة بعد منافسة محتدمة مع لافيينا الذى أنهى الموسم ثانياً برصيد 68 نقطة.