البنك الأهلى يخوض اليوم مباراة ودية أمام النجوم

البنك الأهلى يخوض اليوم مباراة ودية أمام النجوم
التاريخ
9/6/2023 11:28:03 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق البنك الاهلى ، اليوم الخميس مباراة ودية أمام نظيره النجوم، كما يخوض مباراة ودية أخري غدا امام طنطا، فى إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد 2023-2024.
وكان اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية بعد انتهاء معسكر برج العرب الذي امتد لأكثر من 10 أيام، وتخلله 3 مباريات ودية أمام سموحة وفاركو والاتحاد السكندري، في إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024.
وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 6 لاعبين وهم، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.
وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.
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