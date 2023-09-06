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منتخب الشاطئية يطير لليونان اليوم للمشاركة ببطولة البحر المتوسط

9/6/2023 11:28:03 PM
(MENAFN- Youm7) تطير مساء اليوم، الخميس، بعثة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ، إلى اليونان، استعدادا للمشاركة في دورة البحر المتوسط للألعاب الشاطئية التي تقام في اليونان في الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر.



واختار مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، قائمة تضم 12 لاعبا لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط، والتى ستقام فى اليونان فى الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر الجارى.



وتضم القائمة كلا من محمد السيد وإبراهيم حسن لحراسة المرمى، ومصطفى شيكا ومحمد عبد النبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات، وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طه وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت.




ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى وإسلام شاكر مدير المهمات.








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