المنتخب الأولمبى يواجه روسيا للمحليين وديًا.. اليوم

ويسعى الجهاز الفنى للاستفادة من المعسكر التحضيرى المقام حاليا بالعين السخنة والذى يتخلله مباراتين وديتين مع روسيا، للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع القدرات الفنية والبدنية لهم فى إطار خطة محكمة لتجهيز شباب الفراعنة للأولمبياد.

وضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى حراسة المرمى: حمزة علاء، على محمد سيحا، محمد أحمد السيد، باشا محمد باشا، وفى خط الدفاع: حاتم سكر، محمد طارق، أحمد السيد عبدالنبى، أحمد عيد، محمد سمير، خالد محمد عوض، محمد حمدى، محمد مغربى، عمر فايد، وخط الوسط: محمود صابر، أحمد نبيل كوكا، رأفت خليل، محمود جهاد، على زعزع، مصطفى سعد ميسى، أحمد فوزى، عربى بدر، محمد شحاته، أحمد نادر حواش، أحمد عاطف قطة، وفى خط الهجوم: عبدالرحمن أجويرو، بلال مظهر.

وأدى المنتخب الأوليمبى لكرة القدم تدريبات قوية مساء اليوم باستاد السويس فى معسكره الجارى استعدادا للقاء الودى مع منتخب روسيا للمحليين المقرر له يوم غدا الخميس المقبل الساعة السابعة.

وانتظم المنتخب فى معسكره بالعين السخنة ظهر الاثنين الماضى ويستمر إلى يوم 11 سبتمبر الجارى موعد مباراته الودية الثانية والتى ستقام مع نظيره المنتخب الأوليمبى الروسى فى اطار استعدادات المنتخب المصرى للأولمبياد.

ويأتى معسكر المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى فى أول ظهور للفراعنة منذ تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وحصولهم على فضية الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بشكل نال احترام افريقيا.



