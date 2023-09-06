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الحكومة المصرية: ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل

9/6/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء أن حكومته ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة "على الوجه الأمثل".
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع ترأسه مدبولي لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مدبولي إن الهدف من الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير جوانب العملية الانتخابية.
وأكد في هذا الصدد التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وشدد على التزام الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية في الدولة مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد ممثلين لها وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت في يوليو الماضي أنها تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مؤكدة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل. (النهاية)

أ س م / ر ج



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