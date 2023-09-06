الحكومة المصرية: ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل
التاريخ
9/6/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الاربعاء أن حكومته ملتزمة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة "على الوجه الأمثل".
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال اجتماع ترأسه مدبولي لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال مدبولي إن الهدف من الاجتماع هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير جوانب العملية الانتخابية.
وأكد في هذا الصدد التزام مختلف أجهزة الدولة بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في أداء مهامها واختصاصاتها وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
وشدد على التزام الوزارات وجميع الأجهزة الإدارية المعنية في الدولة مع بدء الإعلان عن موعد الانتخابات بتحديد ممثلين لها وذلك للتنسيق بينها وبين الهيئة في مباشرة مهامها واختصاصاتها.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت في يوليو الماضي أنها تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة العام المقبل ووضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مؤكدة أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل. (النهاية)
أ س م / ر ج
MENAFN06092023000071011013ID1107023807
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