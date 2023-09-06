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رئيس الاتحاد العربي لكرة المضرب يؤكد أهمية التفاعل بين اتحادات اللعبة في الدول العربية

9/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة المضرب الشيخ أحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء أهمية التواصل والتفاعل بين اتحادات التنس العربية للنهوض باللعبة وتطويرها في جميع الأقطار العربية للوصول إلى العالمية.
وقال الشيخ أحمد الجابر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقد على هامش البطولة العربية للتنس ان الاتحاد قرر تعميم تجربة البطولة العربية الثالثة للرواد على مستوى الدول العربية بعد النجاح التي حققته البطولة المقامة في الأردن.
كما قرر الاتحاد تنظيم بطولات للناشئين والناشئات ونقل البرامج الخاصة بتطوير اللعبة للنهوض بالمستوى الفني للاتحادات العربية.
وقال الشيخ أحمد الجابر الذي يرأس الاتحاد الكويتي للعبة أيضا أن المجلس قرر كذلك دعم المرشحين العرب لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس والتي ستقام في المكسيك بنهاية شهر سبتمبر الجاري مؤكدا أهمية اجتماع مجلس الإدارة في لم الشمل العربي ودعم المرشحين العرب.
واضاف أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي للتنس الألماني ديتلوف فون أرنم ورئيس الاتحاد الدولي الحالي الأمريكي ديف هاغرتي اللذين عرضا برامجهما الانتخابية أمام المشاركين لافتا إلى أن الاجتماع سادته نقاشات ايجابية لخدمة الاتحادات وبما يصب في مصلحة اللعبة.
وأشاد الشيخ أحمد الجابر بتفاعل المشاركين في الاجتماع مثنيا على جهود الاتحاد الاردني في تنظيم الاجتماع وإنجاح البطولة العربية للرواد.
وتختتم بطولة الرواد غدا الخميس بالمباراة النهائية التي ستقام تحت رعاية وزير الشباب الأردني محمد النابلسي وبحضور الاتحاد العربي للتنس ممثلا برئيسه الشيخ احمد الجابر الصباح ورؤساء 8 اتحادات عربية ورؤساء الوفود المشاركة. (النهاية)

أ ب / ر ج



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