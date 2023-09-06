رئيس الاتحاد العربي لكرة المضرب يؤكد أهمية التفاعل بين اتحادات اللعبة في الدول العربية
التاريخ
9/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 6 - 9 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة المضرب الشيخ أحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء أهمية التواصل والتفاعل بين اتحادات التنس العربية للنهوض باللعبة وتطويرها في جميع الأقطار العربية للوصول إلى العالمية.
وقال الشيخ أحمد الجابر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقد على هامش البطولة العربية للتنس ان الاتحاد قرر تعميم تجربة البطولة العربية الثالثة للرواد على مستوى الدول العربية بعد النجاح التي حققته البطولة المقامة في الأردن.
كما قرر الاتحاد تنظيم بطولات للناشئين والناشئات ونقل البرامج الخاصة بتطوير اللعبة للنهوض بالمستوى الفني للاتحادات العربية.
وقال الشيخ أحمد الجابر الذي يرأس الاتحاد الكويتي للعبة أيضا أن المجلس قرر كذلك دعم المرشحين العرب لانتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتنس والتي ستقام في المكسيك بنهاية شهر سبتمبر الجاري مؤكدا أهمية اجتماع مجلس الإدارة في لم الشمل العربي ودعم المرشحين العرب.
واضاف أن المشاركين في الاجتماع استمعوا إلى المرشحين لرئاسة الاتحاد الدولي للتنس الألماني ديتلوف فون أرنم ورئيس الاتحاد الدولي الحالي الأمريكي ديف هاغرتي اللذين عرضا برامجهما الانتخابية أمام المشاركين لافتا إلى أن الاجتماع سادته نقاشات ايجابية لخدمة الاتحادات وبما يصب في مصلحة اللعبة.
وأشاد الشيخ أحمد الجابر بتفاعل المشاركين في الاجتماع مثنيا على جهود الاتحاد الاردني في تنظيم الاجتماع وإنجاح البطولة العربية للرواد.
وتختتم بطولة الرواد غدا الخميس بالمباراة النهائية التي ستقام تحت رعاية وزير الشباب الأردني محمد النابلسي وبحضور الاتحاد العربي للتنس ممثلا برئيسه الشيخ احمد الجابر الصباح ورؤساء 8 اتحادات عربية ورؤساء الوفود المشاركة. (النهاية)
أ ب / ر ج
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