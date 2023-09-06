المفوض الأوروبي للاقتصاد: التخلي عن توسيع الاتحاد الأوروبي انتحار
التاريخ
9/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 6 - 9 (كونا) -- اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني اليوم الأربعاء أن التفكير باحتمال تخلي الاتحاد الأوروبي عن ضم مزيد من الدول الأوروبية لتعزيز وزنه يشكل خطأ جسيما يناقض طبيعته ومرتكزات سياسته الخارجية.
وقال جنتيلوني خلال منتدى في مدينة (ميستري) جنوبي البندقية في ايطاليا "يجب أن نتحلى بصفاء الذهن والوضوح بالقول إن التخلي عن توسيع الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة انتحار".
وأضاف ان "نقطة ارتكاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتمثل في القدرة على التوسع ودمج دول مثلما فعل مع إسبانيا واليونان ودول شرق أوروبا وفي المستقبل دول غرب البلقان وأوكرانيا ليصبح الاتحاد كتلة مكونة من 600 مليون شخص".
وشدد على أن هذا التوسيع أي الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتم إلا في تكوينات هندسية متغيرة وبسرعات مختلفة موضحا ان هذا هو الحال بالفعل اذ أن 20 دولة من أصل 27 لديها عملة اليورو وهكذا مثل منطقة (شنغن) لا تتعلق بجميع دول الاتحاد كما أنه لن يمكن إلا أن تكون هناك هذه الاختلافات أيضا بشأن بعض خيارات السياسة الخارجية والدفاع. (النهاية)
م ن / ر ج
MENAFN06092023000071011013ID1107023804
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