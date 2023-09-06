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المفوض الأوروبي للاقتصاد: التخلي عن توسيع الاتحاد الأوروبي انتحار

9/6/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 6 - 9 (كونا) -- اعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني اليوم الأربعاء أن التفكير باحتمال تخلي الاتحاد الأوروبي عن ضم مزيد من الدول الأوروبية لتعزيز وزنه يشكل خطأ جسيما يناقض طبيعته ومرتكزات سياسته الخارجية.
وقال جنتيلوني خلال منتدى في مدينة (ميستري) جنوبي البندقية في ايطاليا "يجب أن نتحلى بصفاء الذهن والوضوح بالقول إن التخلي عن توسيع الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة انتحار".
وأضاف ان "نقطة ارتكاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتمثل في القدرة على التوسع ودمج دول مثلما فعل مع إسبانيا واليونان ودول شرق أوروبا وفي المستقبل دول غرب البلقان وأوكرانيا ليصبح الاتحاد كتلة مكونة من 600 مليون شخص".
وشدد على أن هذا التوسيع أي الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يتم إلا في تكوينات هندسية متغيرة وبسرعات مختلفة موضحا ان هذا هو الحال بالفعل اذ أن 20 دولة من أصل 27 لديها عملة اليورو وهكذا مثل منطقة (شنغن) لا تتعلق بجميع دول الاتحاد كما أنه لن يمكن إلا أن تكون هناك هذه الاختلافات أيضا بشأن بعض خيارات السياسة الخارجية والدفاع. (النهاية)

م ن / ر ج



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