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الكويت تستهل مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (تحت 23 عاما) برباعية نظيفة في شباك تيمور الشرقية

9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- استهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم اليوم الأربعاء مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) المقرر أن تستضيفها قطر العام المقبل بفوز عريض على نظيره تيمور الشرقية بنتيجة (4 - 0) وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تستضيفها البلاد.
وافتتح اللاعب حمد الطويل أهداف المباراة التي أقيمت على ستاد جابر الدولي في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية ليضيف زميله طلال القيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ45 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب محسن فلاح الهدف الثالث في الدقيقة الـ53 ليختم سلمان البوص أهداف (الأزرق) في الدقيقة الـ80 بعد مجهود فردي "رائع" أسكن الكرة في شباك تيمور الشرقية.
في مباراة ثانية أقيمت على ستاد نادي الكويت اكتسح منتخب العراق نظيره مكاو بنتيجة (13-0) ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الكويت.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة يوم السبت المقبل بلقاءين يجمعان (الكويت) و(مكاو) في حين يتواجه العراق وتيمور الشرقية.
ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الـ11 في التصفيات إلى النهائيات مباشرة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. (النهاية) س ع د / م ص ع

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