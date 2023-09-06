الكويت تستهل مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا (تحت 23 عاما) برباعية نظيفة في شباك تيمور الشرقية
التاريخ
9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 6 - 9 (كونا) -- استهل منتخب الكويت الأولمبي لكرة القدم اليوم الأربعاء مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا (تحت 23 عاما) المقرر أن تستضيفها قطر العام المقبل بفوز عريض على نظيره تيمور الشرقية بنتيجة (4 - 0) وذلك ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تستضيفها البلاد.
وافتتح اللاعب حمد الطويل أهداف المباراة التي أقيمت على ستاد جابر الدولي في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية ليضيف زميله طلال القيسي الهدف الثاني في الدقيقة الـ45 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني سجل اللاعب محسن فلاح الهدف الثالث في الدقيقة الـ53 ليختم سلمان البوص أهداف (الأزرق) في الدقيقة الـ80 بعد مجهود فردي "رائع" أسكن الكرة في شباك تيمور الشرقية.
في مباراة ثانية أقيمت على ستاد نادي الكويت اكتسح منتخب العراق نظيره مكاو بنتيجة (13-0) ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب الكويت.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة يوم السبت المقبل بلقاءين يجمعان (الكويت) و(مكاو) في حين يتواجه العراق وتيمور الشرقية.
ويتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الـ11 في التصفيات إلى النهائيات مباشرة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. (النهاية) س ع د / م ص ع
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