وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني في بيان "أن مجموعة كبيرة من الإرهابيين المجهزين بأحدث الأسلحة قاموا بمهاجمة موقعين عسكريين باكستانيين في منطقة (كلش) بمقاطعة (خيبر بختونخوا).

وقالت الدائرة إنه "تم بالفعل رصد تحركات للارهابيين دلت على تمركزهم في مناطق (غاوارديش) و(بيتيغال) و(بارج إي ماتيل) و(باتاش) في مقاطعتي (نورستان) و(كونار) في أفغانستان.

وكشفت عن أنه تمت مشاركة كل هذه المعلومات في الوقت المناسب مع الحكومة الأفغانية المؤقتة.

وأفادت بأنه تجري في الوقت الحالي عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أي وجود للمهاجمين.

وختم البيان بتذكير الحكومة الأفغانية المؤقتة "بالوفاء بالتزاماتها ورفض استخدام الإرهابيين لأراضيها في ارتكاب أي أعمال إرهابية ضد باكتان". (النهاية) س ب ك / ر ج