مقتل 4 من عناصر الجيش الباكستاني و12 مسلحا في هجوم على موقعين عسكريين
التاريخ
9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن أربعة من جنوده فضلا عن 12 من المهاجمين قتلوا جراء تعرض موقعين عسكريين للاعتداء بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.
وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني في بيان "أن مجموعة كبيرة من الإرهابيين المجهزين بأحدث الأسلحة قاموا بمهاجمة موقعين عسكريين باكستانيين في منطقة (كلش) بمقاطعة (خيبر بختونخوا).
وقالت الدائرة إنه "تم بالفعل رصد تحركات للارهابيين دلت على تمركزهم في مناطق (غاوارديش) و(بيتيغال) و(بارج إي ماتيل) و(باتاش) في مقاطعتي (نورستان) و(كونار) في أفغانستان.
وكشفت عن أنه تمت مشاركة كل هذه المعلومات في الوقت المناسب مع الحكومة الأفغانية المؤقتة.
وأفادت بأنه تجري في الوقت الحالي عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أي وجود للمهاجمين.
وختم البيان بتذكير الحكومة الأفغانية المؤقتة "بالوفاء بالتزاماتها ورفض استخدام الإرهابيين لأراضيها في ارتكاب أي أعمال إرهابية ضد باكتان". (النهاية) س ب ك / ر ج
MENAFN06092023000071011013ID1107023802
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.