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مقتل 4 من عناصر الجيش الباكستاني و12 مسلحا في هجوم على موقعين عسكريين

9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أن ما لا يقل عن أربعة من جنوده فضلا عن 12 من المهاجمين قتلوا جراء تعرض موقعين عسكريين للاعتداء بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام بالجيش الباكستاني في بيان "أن مجموعة كبيرة من الإرهابيين المجهزين بأحدث الأسلحة قاموا بمهاجمة موقعين عسكريين باكستانيين في منطقة (كلش) بمقاطعة (خيبر بختونخوا).
وقالت الدائرة إنه "تم بالفعل رصد تحركات للارهابيين دلت على تمركزهم في مناطق (غاوارديش) و(بيتيغال) و(بارج إي ماتيل) و(باتاش) في مقاطعتي (نورستان) و(كونار) في أفغانستان.
وكشفت عن أنه تمت مشاركة كل هذه المعلومات في الوقت المناسب مع الحكومة الأفغانية المؤقتة.
وأفادت بأنه تجري في الوقت الحالي عمليات تطهير في المنطقة للقضاء على أي وجود للمهاجمين.
وختم البيان بتذكير الحكومة الأفغانية المؤقتة "بالوفاء بالتزاماتها ورفض استخدام الإرهابيين لأراضيها في ارتكاب أي أعمال إرهابية ضد باكتان". (النهاية) س ب ك / ر ج

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