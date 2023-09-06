وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية والأزمة في النيجر
التاريخ
9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر- 6 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل ومساعي الجزائر لحل الأزمة في النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف حظي مساء اليوم باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون".
وأوضحت الوزارة أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التركية في مختلف المجالات والتأكيد على تطلع زعيمي البلدين إلى تثمين المكتسبات المحققة وإحاطتها بكافة سبل العناية والتأطير في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة".
وبخصوص الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى أشارت الوزارة إلى أن "الاجتماع سينعقد مستقبلا بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون" والتي لم يتم بعد تحديد تاريخها.
ومن جانب آخر اشار البيان الى انه "تم التطرق لمستجدات الأوضاع في منطقة الساحل التي تشكل محل اهتمام متبادل لدى البلدين ولدى المجموعة الدولية بأسرها" حيث أطلع عطاف الرئيس التركي على " المساعي التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون لتهدئة الأوضاع والمساهمة لا سيما في حل الأزمة التي خلفها التغيير غير الدستوري في النيجر".
كما تحدث عطاف عن "الجهود الرامية لتشجيع وتكريس المقاربة التنموية لبلاده في معالجة التحديات التي تواجهها دول وشعوب الاقليم" الذي أضحى بالنسبة إليه "موطنا لأكبر عدد من التوترات والنزاعات والصراعات على وجه المعمورة".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري بدأ في وقت سابق من اليوم زيارة عمل إلى تركيا حيث سيترأس مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية -التركية للتخطيط. (النهاية)
م ر / ف ا س
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