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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية والأزمة في النيجر

9/6/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر- 6 - 9 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل ومساعي الجزائر لحل الأزمة في النيجر.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف حظي مساء اليوم باستقبال من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى أنقرة بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون".
وأوضحت الوزارة أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التركية في مختلف المجالات والتأكيد على تطلع زعيمي البلدين إلى تثمين المكتسبات المحققة وإحاطتها بكافة سبل العناية والتأطير في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة".
وبخصوص الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى أشارت الوزارة إلى أن "الاجتماع سينعقد مستقبلا بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الجزائر بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون" والتي لم يتم بعد تحديد تاريخها.
ومن جانب آخر اشار البيان الى انه "تم التطرق لمستجدات الأوضاع في منطقة الساحل التي تشكل محل اهتمام متبادل لدى البلدين ولدى المجموعة الدولية بأسرها" حيث أطلع عطاف الرئيس التركي على " المساعي التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون لتهدئة الأوضاع والمساهمة لا سيما في حل الأزمة التي خلفها التغيير غير الدستوري في النيجر".
كما تحدث عطاف عن "الجهود الرامية لتشجيع وتكريس المقاربة التنموية لبلاده في معالجة التحديات التي تواجهها دول وشعوب الاقليم" الذي أضحى بالنسبة إليه "موطنا لأكبر عدد من التوترات والنزاعات والصراعات على وجه المعمورة".
يذكر أن وزير الخارجية الجزائري بدأ في وقت سابق من اليوم زيارة عمل إلى تركيا حيث سيترأس مناصفة مع نظيره التركي هاكان فيدان أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية -التركية للتخطيط. (النهاية)

م ر / ف ا س



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