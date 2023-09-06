الرئيس الجزائري يجري حركة تغيير واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين
التاريخ
9/6/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 9 (كونا) -- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء حركة تغيير واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين بهدف ترقية بعض العناصر الشابة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنه وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور أجرى الرئيس تبون حركة التغيير بغرض إعطاء نفس جديد للتنمية المحلية.
وأوضح البيان أن الحركة تمثلت في إنهاء مهام 11 واليا وواليين منتدبين اثنين بالعاصمة مع تحويل تسعة ولاة وخمسة ولاة منتدبين فيما تم بالمقابل تعيين 12 واليا جديدا وسبعة ولاة منتدبين جدد بالعاصمة.
وتعتبر حركة التغيير اليوم الخامسة من نوعها منذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد في شهر ديسمبر من عام 2019 حيث كانت السابقة في منتصف شهر سبتمبر 2022 عندما أنهى مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين بالعاصمة مع تحويل عشرة ولاة ووال منتدب وتعيين 16 واليا جديدا وأربعة ولاة منتدبين بالعاصمة. (النهاية)
م ر / ر ج
MENAFN06092023000071011013ID1107023800
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.