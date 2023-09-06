Thursday, 07 September 2023 09:26 GMT

الرئيس الجزائري يجري حركة تغيير واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين

9/6/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 9 (كونا) -- أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء حركة تغيير واسعة في سلك الولاة والولاة المنتدبين بهدف ترقية بعض العناصر الشابة.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنه وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور أجرى الرئيس تبون حركة التغيير بغرض إعطاء نفس جديد للتنمية المحلية.
وأوضح البيان أن الحركة تمثلت في إنهاء مهام 11 واليا وواليين منتدبين اثنين بالعاصمة مع تحويل تسعة ولاة وخمسة ولاة منتدبين فيما تم بالمقابل تعيين 12 واليا جديدا وسبعة ولاة منتدبين جدد بالعاصمة.
وتعتبر حركة التغيير اليوم الخامسة من نوعها منذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد في شهر ديسمبر من عام 2019 حيث كانت السابقة في منتصف شهر سبتمبر 2022 عندما أنهى مهام 16 واليا وثلاثة ولاة منتدبين بالعاصمة مع تحويل عشرة ولاة ووال منتدب وتعيين 16 واليا جديدا وأربعة ولاة منتدبين بالعاصمة. (النهاية)

م ر / ر ج



MENAFN06092023000071011013ID1107023800

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث