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الرئيس الانتقالي للغابون يمنح الرئيس المخلوع حرية التنقل والسفر

9/6/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما اليوم الاربعاء ان الرئيس المخلوع علي بونغو بات بإمكانه التنقل بحرية والسفر الى الخارج اذا رغب في ذلك.
واوضح الجنرال نغيما في بيان تلاه العقيد اولريش مانفومبي عبر التلفزيون الرسمي ان "رئيس الجمهورية السابق علي بونغو ونظرا لوضعه الصحي بإمكانه السفر الى الخارج لاجراء الفحوص الطبية كما بإمكانه التنقل بحرية".
وكان الرئيس المخلوع علي بونغو قيد الاقامة الجبرية منذ الاطاحة به في 30 أغسطس الماضي في انقلاب عسكري قاده عدد من ضباط الجيش استولوا على السلطة وعينوا الجنرال اوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية قبل ان يؤدي الاثنين الماضي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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