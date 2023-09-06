الرئيس الانتقالي للغابون يمنح الرئيس المخلوع حرية التنقل والسفر
التاريخ
9/6/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 6 - 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما اليوم الاربعاء ان الرئيس المخلوع علي بونغو بات بإمكانه التنقل بحرية والسفر الى الخارج اذا رغب في ذلك.
واوضح الجنرال نغيما في بيان تلاه العقيد اولريش مانفومبي عبر التلفزيون الرسمي ان "رئيس الجمهورية السابق علي بونغو ونظرا لوضعه الصحي بإمكانه السفر الى الخارج لاجراء الفحوص الطبية كما بإمكانه التنقل بحرية".
وكان الرئيس المخلوع علي بونغو قيد الاقامة الجبرية منذ الاطاحة به في 30 أغسطس الماضي في انقلاب عسكري قاده عدد من ضباط الجيش استولوا على السلطة وعينوا الجنرال اوليغي نغيما رئيسا للمرحلة الانتقالية قبل ان يؤدي الاثنين الماضي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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