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9/6/2023 11:27:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - وزراء الخارجية العرب يعتمدون مقترح دولة الكويت بشأن تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من إمكانات هذه التقنية الجديدة وحصر مخاطر استخداماتها.

الكويت - وزارة التجارة والصناعة تقول إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها قام بإغلاق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات بشأن بيعه لسلع مدرسية مخالفة للقرارات الوزارية.

الرباط - الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يعلن ان الرئيس المخلوع علي بونغو بات بإمكانه التنقل بحرية والسفر الى الخارج اذا رغب في ذلك.

إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن أن ما لا يقل عن أربعة من جنوده فضلا عن 12 من المهاجمين قتلوا جراء تعرض موقعين عسكريين للاعتداء بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.

مدريد - بلدية مدينة (إشبيلية) الأندلسية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أهم مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار). (النهاية) ر ج

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