موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/6/2023 11:27:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - وزراء الخارجية العرب يعتمدون مقترح دولة الكويت بشأن تعزيز التعاون العربي في مجال الذكاء الاصطناعي من أجل الاستفادة من إمكانات هذه التقنية الجديدة وحصر مخاطر استخداماتها.
الكويت - وزارة التجارة والصناعة تقول إن فريق إدارة الرقابة التجارية التابع لها قام بإغلاق أحد مراكز التسوق بعد رصد بلاغات بشأن بيعه لسلع مدرسية مخالفة للقرارات الوزارية.
الرباط - الرئيس الانتقالي للغابون الجنرال بريس اوليغي نغيما يعلن ان الرئيس المخلوع علي بونغو بات بإمكانه التنقل بحرية والسفر الى الخارج اذا رغب في ذلك.
إسلام آباد - الجيش الباكستاني يعلن أن ما لا يقل عن أربعة من جنوده فضلا عن 12 من المهاجمين قتلوا جراء تعرض موقعين عسكريين للاعتداء بالقرب من الحدود الشمالية مع أفغانستان.
مدريد - بلدية مدينة (إشبيلية) الأندلسية تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني من قبل واحدة من أهم مجموعات القرصنة في العالم ومطالبتها بفدية بقيمة خمسة ملايين يورو (36ر5 مليون دولار). (النهاية) ر ج
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