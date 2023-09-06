عمان 6 (بترا)- تفوق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما على نظيره منتخب بروناي، بـ 9 أهداف دون رد.

وتفوق الأولمبي في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مستهل مباريات الفريقين في التصفيات الآسيوية.

وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عُمان.

ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي تقام خلال الفترة 6-12 أيلول الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة منتخبات سوريا، عُمان، بروناي، إلى جانب المنتخب الوطني.

ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره العماني عند التاسعة مساء السبت المقبل، قبل أن يواجه سوريا بالتوقيت ذاته يوم الثلاثاء المقبل.

وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.

وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.

--(بترا)





ض ع/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 23:28:19