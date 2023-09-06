المنتخب الأولمبي يفتتح مشواره في التصفيات الآسيوية بالفوز على بروناي
التاريخ
9/6/2023 11:27:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 (بترا)- تفوق المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تحت سن 23 عاما على نظيره منتخب بروناي، بـ 9 أهداف دون رد.
وتفوق الأولمبي في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، في مستهل مباريات الفريقين في التصفيات الآسيوية.
وتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عُمان.
ويستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية والتي تقام خلال الفترة 6-12 أيلول الحالي، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، بمشاركة منتخبات سوريا، عُمان، بروناي، إلى جانب المنتخب الوطني.
ويلتقي المنتخب الوطني في مباراته الثانية مع نظيره العماني عند التاسعة مساء السبت المقبل، قبل أن يواجه سوريا بالتوقيت ذاته يوم الثلاثاء المقبل.
وحسب التعليمات، يتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.
وتقام نهائيات كأس آسيا تحت سن 23 في قطر، خلال الفترة من 15 نيسان ولغاية 3 أيار 2024، بمشاركة 16 منتخبا، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مواجهة الملحق العالمي.
--(بترا)
ض ع/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 23:28:19
MENAFN06092023000117011021ID1107023796
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.