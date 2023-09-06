محافظات 6 أيلول (بترا)-أجمع رؤساء عدد من بلديات المملكة على ضرورة تهيئة البنى التحتية في المدن والبلدات؛ للتماهي مع قانون السير الجديد، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة جاءت للحدّ من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح الناس.

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، حرص البلدية على توفير جميع السبل اللازمة لإنفاذ التعديلات على قانون السير والتي جاءت حفاظاً على الأرواح و للتقليل من الحوادث المرورية الخطرة.

وقال الكوفحي إن البلدية وضعت مسارات واضحة في هذا الأمر، على رأسها استكمال صيانة وتعبيد الطرق لتكون جاهزة للتأثيث والتخطيط.

وبين أن البلدية قامت في الآونة الأخيرة بتخطيط بعض التقاطعات الرئيسة وتحديد ممرات المشاة فيها بألوان باردة ضمن المواصفات المعتمدة، كما أنها بصدد طرح عطاء لتخطيط معظم التقاطعات والشوارع الرئيسة وتحديد المسارات فيها بألوان ساخنة كونها تأتي بمواصفات أعلى وتعد أطول عمراً، مشيرا إلى أن العطاء سيكون ضمن المواصفات التي وضعتها وزارة الأشغال لذلك.

وأشار الكوفحي إلى توقيع البلدية اتفاقية مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتنفيذ مسارات خاصة لذوي الإعاقة في عدد من مناطق البلدية بما يضمن سهولة تنقلهم، مبينا أن المرحلة الأولى من المشروع ستركز على المناطق المحيطة بجامعة اليرموك.

ولفت إلى أن البلدية باشرت بتعزيز اللوحات الإرشادية في شوارعها، وأنها أطلقت حملة توعية عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بقانون السير الجديد وأهميته في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والسلم المجتمعي.

بدوره، أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء، الدكتور ماجد الخضري، حاجة معظم الشوارع في الزرقاء إلى التهيئة وإيجاد ممرات مشاة وزيادة أعداد جسور المشاة.

وقال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، إن البلدية ستطرح عطاءات لإيجاد ممرات مشاة ووضع إشارات تحذيرية وزيادة أعداد الإشارات المرورية، إضافة إلى تهيئة الأرصفة لتكون ملائمة للمشاة، مبيناً أن عطاءات هذه المشاريع الحيوية ستكون جاهزة نهاية العام الحالي.

وأشار إلى تكليف مديري المرور والصيانة والأشغال والمشاريع لإعداد دراسات فنية للشوارع ضمن حدود البلدية، وتنفيذ المطلوب.

بدوره، أكد رئيس بلدية الظليل، المحامي نضال العوضات، أن قانون السير الجديد سيحد من الحوادث، لافتاً إلى أن البلدية ستطرح عطاءات جديدة لتهيئة بنيتها التحتية لتعزيز الإشارات المرورية والإشارات التحذيرية وتخطيط ممرات المشاة.

بينما أشار رئيس بلدية الحلابات، خلف العثمان، أن البلدية ستطرح عطاءات بقيمة 600 ألف دينار لتعبيد شوارع، وإنشاء ممرات مشاة وإشارات تحذيرية وإشارات مرورية.

من جهته، أشاد رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق في محافظة الزرقاء، عامر الوظائفي، بالتعديلات على قانون السير، مبيناً أنه يتوجب على البلديات توفير ممرات مشاة للمواطنين لتجنبهم النزول للشارع والتعرض لحوادث دهس.

وأكد أن تطبيق التعديلات بعدالة على الجميع دون تحيز، من شأنه التقليل من الحوادث المرورية التي تحصد مئات الأرواح وآلاف الإصابات سنويا، ناهيك عن ملايين الخسائر الاقتصادية.

بدوره، أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور حازم العدينات، أن السلامة المرورية على سلم الأولويات، وأن البلدية تسعى لتأهيل الطرق بما يتوافق مع تعديلات قانون السير الجديدة.

وقال إن البلدية تعكف على توسعة عدد من المواقع المرورية الحيوية مثل دوار البرنيس، وتأهيل حزمة طرق في العيص وعيمة وواد زيد والعين البيضاء، وتركيب إشارة ضوئية على مثلث التموين.

ولفت إلى أن البلدية تسير وفق خطط طموحة، من شأنها الحد من الحوادث المرورية وعدم تعريض المشاة للخطر والحفاظ على سلامتهم.

وبين أن تطبيق قانون السير الجديد يتطلب جهودا إضافية من البلديات ووزارة الأشغال العامة لتحسين واقع البنى التحتية وتزويدها بعناصر السلامة المرورية من إشارات إرشادية وتحذيرية وممرات مشاة، وجسور.

وأشار العدينات إلى أن قانون السير الجديد يهدف لحماية الأرواح ووقف استنزاف المقدرات، والتصدي للمخالفات الخطرة وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.

--(بترا)

م ق/ع ض/س م/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 23:20:30