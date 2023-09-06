تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار

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عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت شركة أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته 3 سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل الاتحاد الأوروبي.

وينفذ المشروع من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.

وتخرّج في الحفل الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، بحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين، 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، مادبا، السلط، الكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد، العقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية.

ويأتي التخريج لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالعمل مع شركائها في التنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بــ iPark، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ممثلة بمركز الملكة رانيا للريادة، بالإضافة إلى شركائها في الاستضافة بمختلف المحافظات، ممثلة بـالصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، بلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء والجامعة الهاشمية.

وأشاد الهناندة بجهود أورنج في دعم قطاع الريادة في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى دورها في تحسين قطاع الاتصالات في الأردن.

وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التنمية في الأردن، معبرا عن فخره بالشباب في قطاع الريادة في الأردن ومشاريعهم وإنجازاتهم الكبيرة التي استطاع أن يحققها في ريادة الأعمال، وتغلبه على التحديات، بفضل دعم ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ووجود الكفاءات المهمة بالرغم من نقص توفر التمويل.

وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، مؤكّداً دعم الشركة للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية "بيج باي اورنج" على أوسع نطاق ممكن.

ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و 5 أكاديميات برمجة جديدة، و 5 مختبرات تصنيع، و 3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة و 5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

--(بترا)

غ ح/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 23:26:17