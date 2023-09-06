تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار

تخريج 112 شركة ناشئة ضمن مشروع مساحة الابتكار
التاريخ
9/6/2023 11:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
* إعادة بديلة بناء على طلب المصدر
عمان 6 أيلول (بترا)- احتفلت شركة أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته 3 سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل الاتحاد الأوروبي.
وينفذ المشروع من خلال برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، من أجل التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع.
وتخرّج في الحفل الذي رعاه وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، بحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين، 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، مادبا، السلط، الكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد، العقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية.
ويأتي التخريج لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالعمل مع شركائها في التنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بــ iPark، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ممثلة بمركز الملكة رانيا للريادة، بالإضافة إلى شركائها في الاستضافة بمختلف المحافظات، ممثلة بـالصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، بلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء والجامعة الهاشمية.
وأشاد الهناندة بجهود أورنج في دعم قطاع الريادة في جميع محافظات المملكة، إضافة إلى دورها في تحسين قطاع الاتصالات في الأردن.
وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التنمية في الأردن، معبرا عن فخره بالشباب في قطاع الريادة في الأردن ومشاريعهم وإنجازاتهم الكبيرة التي استطاع أن يحققها في ريادة الأعمال، وتغلبه على التحديات، بفضل دعم ورؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، ووجود الكفاءات المهمة بالرغم من نقص توفر التمويل.
وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، مؤكّداً دعم الشركة للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية "بيج باي اورنج" على أوسع نطاق ممكن.
ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، و 5 أكاديميات برمجة جديدة، و 5 مختبرات تصنيع، و 3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة و 5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.
--(بترا)
غ ح/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 23:26:17
MENAFN06092023000117011021ID1107023794
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.