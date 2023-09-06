جدارا تبحث استحداث برنامج بكالوريوس في صناعة وتصميم الأزياء

إربد 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام، الدكتور شكري المراشدة، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع شركة الأزياء التقليدية "كلاسيك فاشن" في مدينة الحسن الصناعية سنال كومار، اليوم الأربعاء، سبل استحداث برنامج بكالوريوس في صناعة الملابس والأزياء في جامعة جدارا.

وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، وإمكانية استحداث برنامج بكالوريوس متخصص في مجال صناعة الملابس وتصميم الأزياء وتكنولوجيا صناعتها في جامعة جدارا، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل حقيقية لتشغيل الخريجين المدربين والمؤهلين في هذا المجال لدى المجموعة.

بدوره، أكد المراشدة خلال اللقاء حرص الجامعة على تجسيد التوجهيات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل الشراكات الحقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص، لدفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني من جهة، وللإسهام في رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين ومدربين من جهة أخرى.

كما أشاد بالسمعة الطيبة التي تحظى بها شركة "كلاسيك فاشن" على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تعد من أكبر الشركات في مجال تصنيع الملابس على مستوى المملكة، ولها دور بارز في الإسهام بتوفير فرص عمل للأردنيين.

وشدد المراشدة على أن جامعة جدارا تحرص على تأهيل طلبتها وتدريبهم في شتى التخصصات، لإكسابهم المهارات والعلوم النظرية والتطبيقية اللازمة لتشغيلهم.

بدوره، أشار كومار إلى أهمية هذه الشراكة بين مجموعة مصانع "كلاسيك فاشن" وجامعة جدارا، التي تعد من الجامعات المتميزة ببرامجها وتخصصاتها على مستوى المملكة.

وأكد أهمية التعاون الاستراتيجي مع الجامعة، لاسيما فيما يتعلق باستحداث برنامج بكالوريوس متخصص بصناعة الملابس وتصميم الأزياء وتكنولوجيا صناعتها، لافتا إلى حاجة المجموعة لتشغيل الكوادر المؤهلة والمدربة لديها في هذا المجال.

--(بترا)

ع ع/ هـ ح

06/09/2023 23:16:09