جدارا تبحث استحداث برنامج بكالوريوس في صناعة وتصميم الأزياء

جدارا تبحث استحداث برنامج بكالوريوس في صناعة وتصميم الأزياء
التاريخ
9/6/2023 11:27:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس هيئة مديري جامعة جدارا ومديرها العام، الدكتور شكري المراشدة، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة مصانع شركة الأزياء التقليدية "كلاسيك فاشن" في مدينة الحسن الصناعية سنال كومار، اليوم الأربعاء، سبل استحداث برنامج بكالوريوس في صناعة الملابس والأزياء في جامعة جدارا.
وخلال اللقاء بحث الجانبان آليات وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما، وإمكانية استحداث برنامج بكالوريوس متخصص في مجال صناعة الملابس وتصميم الأزياء وتكنولوجيا صناعتها في جامعة جدارا، وذلك بهدف إيجاد فرص عمل حقيقية لتشغيل الخريجين المدربين والمؤهلين في هذا المجال لدى المجموعة.
بدوره، أكد المراشدة خلال اللقاء حرص الجامعة على تجسيد التوجهيات الملكية السامية الرامية إلى تفعيل الشراكات الحقيقية بين الجامعات والقطاع الخاص، لدفع عجلة التنمية والاقتصاد الوطني من جهة، وللإسهام في رفد سوق العمل بخريجين مؤهلين ومدربين من جهة أخرى.
كما أشاد بالسمعة الطيبة التي تحظى بها شركة "كلاسيك فاشن" على مستوى العالم، لافتا إلى أنها تعد من أكبر الشركات في مجال تصنيع الملابس على مستوى المملكة، ولها دور بارز في الإسهام بتوفير فرص عمل للأردنيين.
وشدد المراشدة على أن جامعة جدارا تحرص على تأهيل طلبتها وتدريبهم في شتى التخصصات، لإكسابهم المهارات والعلوم النظرية والتطبيقية اللازمة لتشغيلهم.
بدوره، أشار كومار إلى أهمية هذه الشراكة بين مجموعة مصانع "كلاسيك فاشن" وجامعة جدارا، التي تعد من الجامعات المتميزة ببرامجها وتخصصاتها على مستوى المملكة.
وأكد أهمية التعاون الاستراتيجي مع الجامعة، لاسيما فيما يتعلق باستحداث برنامج بكالوريوس متخصص بصناعة الملابس وتصميم الأزياء وتكنولوجيا صناعتها، لافتا إلى حاجة المجموعة لتشغيل الكوادر المؤهلة والمدربة لديها في هذا المجال.
--(بترا)
ع ع/ هـ ح
06/09/2023 23:16:09
MENAFN06092023000117011021ID1107023793
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.