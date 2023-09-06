بحث آليات التعاون بين بلديتي عجلون ومادبا

بحث آليات التعاون بين بلديتي عجلون ومادبا
التاريخ
9/6/2023 11:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عجلون 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، اليوم الأربعاء، مع رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس محافظتها محمد أبو ركبه سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الزغول، خلال اللقاء الذي جرى في بلدية عجلون، أهمية تبادل الخبرات وإقامة علاقات ثنائية وطيدة لتنعكس إيجابا على الارتقاء بالواقع السياحي والزراعي والعمل البلدي بين الجانبين.
وعرض الزغول أهم الميزات النسبية التي تمتاز بها محافظة عجلون ومساحتها التنظيمية والمناطق التابعة للبلدية وعدد السكان وأبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها البلدية.
وأشار إلى أن البلدية تنفذ مشاريع تنموية أبرزها المشروع الابتكاري سوق ريف عجلون السياحي ومشروع الحقل الشمسي، إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية التي تتعلق بتحسين مستوى خدمات البنى التحتية من إنارة وشبكات طرق وقنوات تصريف مياه الأمطار.
من جانبه، قال الرواجيح إننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات مشتركة مع بلدية عجلون وإقامة علاقات تعاون خاصة في المجالات السياحية والزراعية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مادبا السياحية للاستفادة منها والارتقاء بالمستوى السياحي المنشود.
وأشار إلى أوجه التشابه بين عجلون ومادبا واستثمارها، خصوصا في مجال السياحة الدينية لاعتماد الفاتيكان جبل نبو في مادبا كموقع معتمد للحج المسيحي وكنيسة سيدة الجبل في عنجرة وموقع مارالياس شمال عجلون.
وحضر اللقاء نائب رئيس البلدية معتصم الصمادي وعضو المجلس البلدي وصفي القضاة ومساعد الرئيس محمد علي القضاة والمدير الإداري حسين القضاة.
--(بترا)
ع ف/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 22:53:11
MENAFN06092023000117011021ID1107023792
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