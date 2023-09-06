بحث آليات التعاون بين بلديتي عجلون ومادبا

عجلون 6 أيلول (بترا)- بحث رئيس بلدية عجلون الكبرى، حمزة الزغول، اليوم الأربعاء، مع رئيس بلدية مادبا، عارف الرواجيح، وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس محافظتها محمد أبو ركبه سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الزغول، خلال اللقاء الذي جرى في بلدية عجلون، أهمية تبادل الخبرات وإقامة علاقات ثنائية وطيدة لتنعكس إيجابا على الارتقاء بالواقع السياحي والزراعي والعمل البلدي بين الجانبين.

وعرض الزغول أهم الميزات النسبية التي تمتاز بها محافظة عجلون ومساحتها التنظيمية والمناطق التابعة للبلدية وعدد السكان وأبرز المشاريع التنموية والخدمية التي تنفذها البلدية.

وأشار إلى أن البلدية تنفذ مشاريع تنموية أبرزها المشروع الابتكاري سوق ريف عجلون السياحي ومشروع الحقل الشمسي، إضافة إلى العديد من المشاريع الخدمية التي تتعلق بتحسين مستوى خدمات البنى التحتية من إنارة وشبكات طرق وقنوات تصريف مياه الأمطار.

من جانبه، قال الرواجيح إننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات مشتركة مع بلدية عجلون وإقامة علاقات تعاون خاصة في المجالات السياحية والزراعية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من تجربة مادبا السياحية للاستفادة منها والارتقاء بالمستوى السياحي المنشود.

وأشار إلى أوجه التشابه بين عجلون ومادبا واستثمارها، خصوصا في مجال السياحة الدينية لاعتماد الفاتيكان جبل نبو في مادبا كموقع معتمد للحج المسيحي وكنيسة سيدة الجبل في عنجرة وموقع مارالياس شمال عجلون.

وحضر اللقاء نائب رئيس البلدية معتصم الصمادي وعضو المجلس البلدي وصفي القضاة ومساعد الرئيس محمد علي القضاة والمدير الإداري حسين القضاة.

--(بترا)

ع ف/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 22:53:11