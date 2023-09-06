انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة
التاريخ
9/6/2023 11:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 6 أيلول (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، أكثر من 400 نقطة، فيما سجل سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعا جديدا.
وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 220 نقطة ليصل إلى 34427 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 170 نقطة ليصل إلى 13844 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 35 نقطة ليصل إلى 4457 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 8 نقاط ليستقر عند 1872 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولار واحد ليصل إلى 87 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 22:46:46
MENAFN06092023000117011021ID1107023791
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