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انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية 400 نقطة

9/6/2023 11:27:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 6 أيلول (بترا)- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الأربعاء، أكثر من 400 نقطة، فيما سجل سعر النفط الخام الأميركي ارتفاعا جديدا.
وانخفض مؤشر داو جونز، قبيل إغلاق اليوم، أكثر من 220 نقطة ليصل إلى 34427 نقطة، وانخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 170 نقطة ليصل إلى 13844 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فانخفض نحو 35 نقطة ليصل إلى 4457 نقطة، كما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 8 نقاط ليستقر عند 1872 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" بقيمة دولار واحد ليصل إلى 87 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 22:46:46

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