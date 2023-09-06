رئيس النواب: دعم الشباب على سلم أولويات الملك

عمان 6 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن دعم وتمكين الشباب والحركة الرياضية، أمر بقي على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين.

وجاء حديث الصفدي لدى رعايته، اليوم الأربعاء، في الزرقاء احتفالات نادي الشعلة بمقره الجديد، بحضور النواب سلامة البلوي وعمر الزيود وسليمان القلاب وهايل عياش، وعدد من الأعيان والنواب السابقين وشيوخ ووجهاء لواء الهاشمية والزرقاء.

وأضاف الصفدي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب والحركة الرياضية، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى توسيع آفاق أنشطة الأندية، فهي بما تحظى به من قواعد جماهيرية، قادرة على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد سيد البلاد أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال الصفدي إن شبابنا بما يمتلك من طاقات ومهارات، قادر على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وأكد أن الأردن بقيادته الحكيمة وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل، قادر بإذن الله على تجاوز التحديات وتحقيق التطلعات، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم العمل بعزيمة وثبات على مواصلة مسيرة البناء الوطني، فالأردن القوي، هو السند والعون لفلسطين ولأبناء أمته، وأن هذا الوطن سيبقى حراً عزيزاً، تحت ظل الراية الهاشمية.

--(بترا)

م ب/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 22:42:22