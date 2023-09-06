رئيس النواب: دعم الشباب على سلم أولويات الملك

رئيس النواب: دعم الشباب على سلم أولويات الملك
التاريخ
9/6/2023 11:27:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 6 أيلول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، إن دعم وتمكين الشباب والحركة الرياضية، أمر بقي على سلم أولويات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو ولي عهده الأمين.
وجاء حديث الصفدي لدى رعايته، اليوم الأربعاء، في الزرقاء احتفالات نادي الشعلة بمقره الجديد، بحضور النواب سلامة البلوي وعمر الزيود وسليمان القلاب وهايل عياش، وعدد من الأعيان والنواب السابقين وشيوخ ووجهاء لواء الهاشمية والزرقاء.
وأضاف الصفدي، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب، أن المجلس يسير على هدي من التوجيهات الملكية في دعم الشباب والحركة الرياضية، لافتا إلى أن الجميع يتطلع إلى توسيع آفاق أنشطة الأندية، فهي بما تحظى به من قواعد جماهيرية، قادرة على رفد المشروع الوطني الكبير بالكفاءات والخبرات، وهو المشروع الذي أراد سيد البلاد أن نبدأ به المئوية الثانية للدولة، عبر تحديث منظومتنا السياسية والاقتصادية والإدارية.
وقال الصفدي إن شبابنا بما يمتلك من طاقات ومهارات، قادر على إحداث الأثر والتأثير الإيجابي نحو تحقيق الغاية الملكية الأسمى، في رسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي تقوم على توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وأكد أن الأردن بقيادته الحكيمة وجيشه وأجهزته الأمنية وشعبه الأصيل، قادر بإذن الله على تجاوز التحديات وتحقيق التطلعات، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم العمل بعزيمة وثبات على مواصلة مسيرة البناء الوطني، فالأردن القوي، هو السند والعون لفلسطين ولأبناء أمته، وأن هذا الوطن سيبقى حراً عزيزاً، تحت ظل الراية الهاشمية.
--(بترا)
م ب/ب ع/ هـ ح
06/09/2023 22:42:22
MENAFN06092023000117011021ID1107023790
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