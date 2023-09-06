إربد 6 أيلول (بترا)- سيف العمري- تُعَدُّ المياه الجوفيَّة (الآبار) مصدرا من مصادر المياه العذبة، التي تلبي احتياجات السكان والزراعة في العديد من المناطق، ومع ذلك، باتت تصدعات الآبار ظاهرة مقلقة تتزايد في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استخدامات الكسارات في العمليات الاستخراجية.

وتتسبب المعدات المستخدمة والمتفجرات في تكسير الصخور والحصى لأغراض البناء والإنشاء، في توليد اهتزازات قوية خلال عملياتها على الرغم من الفوائد الاقتصادية والتنموية لهذه الصناعة، إلا أنها تثير مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة والمصادر المائية.

وحذر مدير بلدية المزار الجديدة الخبير الهندسي، المهندس إياد الجراح، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الأربعاء، من أن استخدام الكسارات في مناطق قرب الآبار يمكن أن يؤدي إلى تصدعات في الأنابيب الجوفية وطبقات الصخور المحيطة بحسب ما تشير الأبحاث والدراسات الأخيرة لذلك، لا سيما وأن حدة هذه التصدعات تزداد مع تكرار عمليات التكسير وزيادة القوة المطبقة على الصخور، مما يعرض استدامة الموارد المائية للخطر، اضافة إلى تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلبة مدرسة حبكا الذين يستنشقون الغبار الناتج عن أعمال الحفر.

وأضاف الجراح أن البئرين الموجودتين في بلدة جحفية ويمدان بلدات لواء المزار الشمالي بالمياه يمكن أن يتأثرا بسبب استخدام الكسارات، ما يؤدي لتصدعات فيهما، ما يثير القلق والخوف من تسرب المياه بين طبقات الصخور.

وأوضح أن التصدعات في الآبار في حال حدوثها تعد مشكلة خطيرة، حيث تؤدي إلى تسرب المياه وتأثرها بالملوثات البيولوجية والكيميائية، ما يعرض صحة السكان المعتمدين على هذه المياه للخطر، إلى جانب تأثيرها على النباتات والحيوانات في المنطقة.

وطالب الجراح بضرورة وضع معايير صارمة لاستخدام الكسارات وتنظيم عمليات التكسير بشكل أكثر فعالية وتعزيز الرقابة والمراقبة المستمرة لهذه المشاريع وتقييم تأثيرها على المصادر المائية والبيئة المحيطة، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية في المجال البنائي يجب أن تكون متوافقة مع الحفاظ على البيئة والموارد المائية، لضمان استدامة وجودة المياه للأجيال المقبلة.

من جهته، نفى الخبير الجيولوجي الأستاذ في الجامعة الهاشمية الدكتور مصدوق التاج أن يكون هناك أي تأثير للمعدات المستخدمة والمتفجرات في تكسير الصخور والحصى لأغراض البناء والإنشاء على الآبار العميقة.

وأكد التاج أن عمليات التفجير التي تستخدم في تكسير الصخور يكون مدى تأثيرها طفيفا ويكون قياسها على مقياس ريختر نحو درجتين ولا تصل قوة التفجير إلا لمسافة 10 أو 20 مترا ويكون تأثير ذلك بشكل سطحي.

يذكر أن لواء المزار الشمالي يحوي بئرين في بلدة جحفية لتغذية مناطق اللواء كافة ويصل عمق البئر الأول إلى 225 مترا فيما الثاني 300 متر، مثلما أن هناك 7 كسارات في لواء المزار، و 5 في بلدة صمد و 2 في دير يوسف.

--(بترا)

س ع/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 22:28:15