البلقاء 6 أيلول (بترا)- وجدي النعيمات- أكد محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، منع التدخين في الأماكن العامة والدوائر الحكومية، مشددا على أن هناك جولات تفتيشية على جميع الدوائر والمؤسسات من خلال اللجان المشكلة في المحافظة للتأكد من مدى الالتزام بهذا الموضوع.

وقال أبو قاعود، خلال ترؤسه المجلس التنفيذي لمحافظة البلقاء، اليوم الأربعاء، إنه ستتم مساءلة المدير التنفيذي عن أي خرق لهذه المخالفة وسيكون المسؤول الأول عن تصرفات موظفيه داخل دائرته، مشيرا إلى دور المدير المباشر ومسؤوليته في منع التدخين من قبل الموظفين والمراجعين على حد سواء.

ولفت إلى دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤخراً، لتعزيز الجهود في مكافحة التدخين في الأردن وخاصة بين فئة الشباب والطلاب، مؤكداً على جهود الحكومة وتعاونها الوثيق مع المنظمات العالمية من أجل حماية صحة المواطنين.

وأوضح أبو قاعود، أنه تم التعميم على جميع الدوائر التنفيذية في المحافظة لتفعيل أحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته وخاصة تلك النصوص المتعلقة بوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين.

وفيما يخص الأحزاب وقانون الانتخاب، أوضح أبو قاعود أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطاً حزبياً في الأردن، مشيراً إلى التوجيهات الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، مؤكداً دور الحكام الإداريين في تسهيل النشاطات الحزبية كما نص عليها قانون الأحزاب.

وأكد أنه لا تضييق على العمل الحزبي ونشاطات الأحزاب، وأن القانون يجرم أي تضييق على عمل الأحزاب، لافتا الى أنه تم التأكيد على الحكام الإداريين كلاً ضمن اختصاصه في تهيئة البيئة السليمة الداعمة للعمل الحزبي.

وقال إن الحكومة ملتزمة بدعم الأحزاب كافة بشكل يضمن تسهيل نشاطها الحزبي، لافتا الى أن هناك جهودا تبذل من أجل نشر الفكر الحزبي من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وعقد لقاءات مع المواطنين بغية التشجيع على الانضمام إلى الأحزاب.

وفيما يخص قانون السير الجديد أكد المحافظ أبو قاعود، ضرورة الاطلاع على قانون السير المعدل لعام 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل بعد مرور 30 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية والذي يهدف إلى سلامة المواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها وعدم استبدال العقوبات بغرامات مالية.

كما بين محافظ البلقاء أن قانون الجرائم الالكترونية رقم 17 لسنة 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل يهدف الى توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية، مؤكدا أن القانون جاء كذلك لحماية المواطنين من الإساءة والتدخل في حياتهم الخاصة.

وقال إن الجميع مع الانتقاد البناء الذي يهدف إلى المصلحة العامة وليس لاغتيال الشخصية، أو الاعتداء على حرمات الناس وكراماتهم.

--(بترا)

ون/ب ع/ هـ ح

06/09/2023 22:21:14