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إيثان هوك يكشف كواليس تصوير فيلم Wildcat بطولة ابنته مايا

9/6/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الممثل العالمى إيثان هوك لمجلة Variety كواليس إخراج فيلم Wildcat
والذي تشارك فيه ابنته مايا هوك، وهو عن السيرة الذاتية للمؤلفة فلانري أوكونور حيث تلعب مايا دور المؤلفة الراحلة بالإضافة إلى ستة شخصيات أخرى من قصص أوكونور القصيرة.

وتحتوى قصتان من أصل ستة قصص على مشاهد خاصة، وعلى الرغم من احتمالية التحسس من قيام هوك بتصوير ابنته في مشاهد خاصة، إلا أن رافائيل وكوبر ومايا هوك قالا أنهما كانا "يشعران بالراحة" علي حد قول إيثان هوك.


إيثان هوك ومايا هوك


فيلم
Wildcat
تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي، من إخراج إيثان وشارك في كتابته مع شيلبي جاينز، الفيلم أيضًا من بطولة لورا ليني، فيليب إيتينجر، ستيف زان، فنسنت دونوفريو، أليساندرو نيفولا، وويلا فيتزجيرالد.

سبق أن لعب إيثان دور البطولة إلى جانب مايا في المسلسل القصير لعام 2020
The Good Lord Bird، وفي الوقت نفسه، ستلعب مايا دور البطولة أمام والدتها، أوما ثورمان، في
The Kill Room.

حصلت مايا على دورها روبن باكلي في مسلسل
Stranger Things
على

Once Upon A Time In Hollywood، و
Fear Street Part One: 1994
، و
Asteroid City
للمخرج ويس أندرسون.


إيثان هوك ومايا هوك


فيلم
Wildcat
تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي، من إخراج إيثان وشارك في كتابته مع شيلبي جاينز، الفيلم أيضًا من بطولة لورا ليني، فيليب إيتينجر، ستيف زان، فنسنت دونوفريو، أليساندرو نيفولا، وويلا فيتزجيرالد.

سبق أن لعب إيثان دور البطولة إلى جانب مايا في المسلسل القصير لعام 2020
The Good Lord Bird، وفي الوقت نفسه، ستلعب مايا دور البطولة أمام والدتها، أوما ثورمان، في
The Kill Room.

حصلت مايا على دورها روبن باكلي في مسلسل
Stranger Things
على

Once Upon A Time In Hollywood، و
Fear Street Part One: 1994
، و
Asteroid City
للمخرج ويس أندرسون.



MENAFN06092023000132011024ID1107023787

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