إيثان هوك يكشف كواليس تصوير فيلم Wildcat بطولة ابنته مايا

وتحتوى قصتان من أصل ستة قصص على مشاهد خاصة، وعلى الرغم من احتمالية التحسس من قيام هوك بتصوير ابنته في مشاهد خاصة، إلا أن رافائيل وكوبر ومايا هوك قالا أنهما كانا "يشعران بالراحة" علي حد قول إيثان هوك.



فيلم

Wildcat

تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي، من إخراج إيثان وشارك في كتابته مع شيلبي جاينز، الفيلم أيضًا من بطولة لورا ليني، فيليب إيتينجر، ستيف زان، فنسنت دونوفريو، أليساندرو نيفولا، وويلا فيتزجيرالد.

سبق أن لعب إيثان دور البطولة إلى جانب مايا في المسلسل القصير لعام 2020

The Good Lord Bird، وفي الوقت نفسه، ستلعب مايا دور البطولة أمام والدتها، أوما ثورمان، في

The Kill Room.

حصلت مايا على دورها روبن باكلي في مسلسل

Stranger Things

على



Once Upon A Time In Hollywood، و

Fear Street Part One: 1994

، و

Asteroid City

للمخرج ويس أندرسون.



فيلم

Wildcat

تم عرضه لأول مرة في مهرجان تيلورايد السينمائي، من إخراج إيثان وشارك في كتابته مع شيلبي جاينز، الفيلم أيضًا من بطولة لورا ليني، فيليب إيتينجر، ستيف زان، فنسنت دونوفريو، أليساندرو نيفولا، وويلا فيتزجيرالد.

سبق أن لعب إيثان دور البطولة إلى جانب مايا في المسلسل القصير لعام 2020

The Good Lord Bird، وفي الوقت نفسه، ستلعب مايا دور البطولة أمام والدتها، أوما ثورمان، في

The Kill Room.

حصلت مايا على دورها روبن باكلي في مسلسل

Stranger Things

على



Once Upon A Time In Hollywood، و

Fear Street Part One: 1994

، و

Asteroid City

للمخرج ويس أندرسون.



