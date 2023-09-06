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فريق عمل مسلسل العودة لـ شريف سلامة يستأنف التصوير السبت المقبل

9/6/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق عمل مسلسل "العودة " بطولة الفنان شريف سلامة التصوير يوم السبت المقبل، بعد أجازة قصيرة لتغيير الديكورات، حيث من المقرر أن ينتقل المخرج أحمد حسن إلى ديكورات مختلفة خلال الأيام المقبلة نظرا لتعدد اللوكيشنات، وكان فريق العمل قد صور يومان من العمل وتوقف التصوير لحين تغيير الديكورات .


يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز
للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.


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