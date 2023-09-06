فريق عمل مسلسل العودة لـ شريف سلامة يستأنف التصوير السبت المقبل
التاريخ
9/6/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) يستأنف فريق عمل مسلسل "العودة " بطولة الفنان شريف سلامة التصوير يوم السبت المقبل، بعد أجازة قصيرة لتغيير الديكورات، حيث من المقرر أن ينتقل المخرج أحمد حسن إلى ديكورات مختلفة خلال الأيام المقبلة نظرا لتعدد اللوكيشنات، وكان فريق العمل قد صور يومان من العمل وتوقف التصوير لحين تغيير الديكورات .
يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.
المسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز
للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.
MENAFN06092023000132011024ID1107023786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.