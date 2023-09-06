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أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين سبب عودتي لمصر

9/6/2023 11:27:30 PM
(MENAFN- Youm7) قال الفنان الكبير أحمد فؤاد سلي في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، "قبل أن أسافر إلي السعودية كنت مشروع نجم ، وسافرت وعملت هناك لمدة عام ونصف ، ولكن جمعتني مقابلة بيوسف شاهين قبل السفر ، كنا نشاهد سوياً مسرحية لخالد النبوي وهي " لعبة الموت " وعندما أنتهينا من المسرحية ، قام خالد النبوي بتعريف يوسف شاهين بي ، فقال له من أحمد فؤاد سليم أنا لا أعرفه ؟ وهنا قلت له " أنت أصلا ماتعرفش حد ولا بتتفرج علي حد " ، وأنت ممثل غير جيد ، وهنا رد علي وقال كيف ذلك ؟ فقلت له : نعم دور قناوي الذي قدمته في فيلم باب الحديد كان شكلا قناوي ولكن داخله كان خواجة ، فقال لي تعالي معي للمكتب وبدأنا نتحدث ومن يومها صرنا أصدقاء وهو من رشحني للكثير من الأعمال وعندما سافرت طلب مني العودة وعدت بسببه ."

أما عن اعتذاره عن استكمال مسرحية "المحاكمة"، فقال أحمد فؤاد سليم، "أنا في المعتاد لم أعتذر عن دور بعد أن قبلته ، ولكن مسرحية المحاكمة كان لها وضع خاص ، فكنا نمثل بدون مايك ، وكان صوت الموسيقي عالية للغاية ، فماكان علي إلا كنت أقوم بتعلية صوتي حتي يصل للجمهور، وفجأة وجدتني طيلة المسرحية " بزعق " وهذا ليس تمثيل فطلبت منهم أن يمدونا بالإمكانيات ولكن لم يحدث بسبب ضعف إمكانيات المسرح ، فأعتذرت عنها".


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