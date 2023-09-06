أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين سبب عودتي لمصر

أما عن اعتذاره عن استكمال مسرحية "المحاكمة"، فقال أحمد فؤاد سليم، "أنا في المعتاد لم أعتذر عن دور بعد أن قبلته ، ولكن مسرحية المحاكمة كان لها وضع خاص ، فكنا نمثل بدون مايك ، وكان صوت الموسيقي عالية للغاية ، فماكان علي إلا كنت أقوم بتعلية صوتي حتي يصل للجمهور، وفجأة وجدتني طيلة المسرحية " بزعق " وهذا ليس تمثيل فطلبت منهم أن يمدونا بالإمكانيات ولكن لم يحدث بسبب ضعف إمكانيات المسرح ، فأعتذرت عنها".