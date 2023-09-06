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نصائح لاختيار الخاتم المناسب وتنسيقه مع الملابس والإكسسوارات الأخرى

9/6/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) الفتاة تريد أن تبدو أنيقة بكل الطرق الممكنة، سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة أو اختيار حقيبة أنيقة، أو ارتداء حذاء بكعب عالى الذى يجعلها تبدو مثل الأميرة وهى تسير، أو تضع مكياج مميز أو تحصل على تسريحة شعر رائعة، أو ترتدى خواتم لأظهار شكل يديها، قد تحب الفتاة ارتداء خاتم مميزلإكسسورات أنيقة، ولمعرفة كيفية ارتداء الخواتم ، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "lexiejordanjewelry".


الخواتم

اعرفى عدد الخواتم التي يجب ارتدائها:

قد لا يكون في عدد مؤكد لكيفية ارتداء الخاتم ولكن يمكن ارتداء خاتمين أو ثلاثة، وإذا زاد الأمر فيمكن أن يصبح الأمر غير جيد.

كيفية ارتداء الخواتم:

خواتم الكوكتيل:

هذه الخواتم تجذب الإنتباه وتصلح لحضور الحفلات والمناسبات المختلفة الرسمية، ويمكن ارتداء قرط مميز معهم لعمل تجانس أنيق ويمكن اختيار سوار بنفس الشكل لطلة مبهرة.


الحلقة العنقودية:

يمكن اختيار مجموعة احجار كريمة بشكل صغير، ولا يشترط أن تأتى بشكل دائرى، وتصلح لحضور التجمعات الرسمية والمناسبات المميزة التي تحضرها الفتاة.


خاتم هندسى:

شكل الخاتم الهندسى، يعطى مظهر أنيق ومبدع، ومن الأفضل ارتدائه مع ملابس بسيطة الشكل للحصول على إطلالة راقية وجذابة لأبعد حد، لأن ذلك يعطى إطلالة مميزة للفتاة.


خاتم سوليتير:

يكون ذلك الخاتم مرصع بحجر مركزى في إطار، ويصلح لحضور المناسبات الرسمية، ومن الأفضل ارتداء فستان رقيق للحصول على إطلالة تشبه الأميرات.


خاتم


نصائح لأرتداء الخواتم:

- كل خاتم له رسالة معينة، ويظهر شخصية الفتاة، ويشير إلى تمتعها بالقوة والثروة.

- عند شراء خاتم مميز يجب ارتدائه في المنزل حتى تتعود المرأة على ثقله وحجمه، وتشعر بالثقة بالنفس عند ارتدائه.

- إذا كان كف الفتاة كبير، فيمكن شراء خاتم كبير ليناسب مظهر اليد، أما إذا كانت كف اليد صغيرة فيمكن ارتداء خاتم صغير.

- يجب أن تعرف الفتاة أن نوعية الخاتم يلائم البشرة، فأن البشرة البيضاء يلائمها ارتداء الفضة والبشرة السمراء يلائمها ارتداء الذهب، ويجب أن تكون كل الإكسسورات تشبه بعضها وبنفس اللون.



خواتم



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