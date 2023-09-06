

الخواتم

قد لا يكون في عدد مؤكد لكيفية ارتداء الخاتم ولكن يمكن ارتداء خاتمين أو ثلاثة، وإذا زاد الأمر فيمكن أن يصبح الأمر غير جيد.

هذه الخواتم تجذب الإنتباه وتصلح لحضور الحفلات والمناسبات المختلفة الرسمية، ويمكن ارتداء قرط مميز معهم لعمل تجانس أنيق ويمكن اختيار سوار بنفس الشكل لطلة مبهرة.





يمكن اختيار مجموعة احجار كريمة بشكل صغير، ولا يشترط أن تأتى بشكل دائرى، وتصلح لحضور التجمعات الرسمية والمناسبات المميزة التي تحضرها الفتاة.

شكل الخاتم الهندسى، يعطى مظهر أنيق ومبدع، ومن الأفضل ارتدائه مع ملابس بسيطة الشكل للحصول على إطلالة راقية وجذابة لأبعد حد، لأن ذلك يعطى إطلالة مميزة للفتاة.





يكون ذلك الخاتم مرصع بحجر مركزى في إطار، ويصلح لحضور المناسبات الرسمية، ومن الأفضل ارتداء فستان رقيق للحصول على إطلالة تشبه الأميرات.



خاتم





- كل خاتم له رسالة معينة، ويظهر شخصية الفتاة، ويشير إلى تمتعها بالقوة والثروة.

- عند شراء خاتم مميز يجب ارتدائه في المنزل حتى تتعود المرأة على ثقله وحجمه، وتشعر بالثقة بالنفس عند ارتدائه.

- إذا كان كف الفتاة كبير، فيمكن شراء خاتم كبير ليناسب مظهر اليد، أما إذا كانت كف اليد صغيرة فيمكن ارتداء خاتم صغير.

- يجب أن تعرف الفتاة أن نوعية الخاتم يلائم البشرة، فأن البشرة البيضاء يلائمها ارتداء الفضة والبشرة السمراء يلائمها ارتداء الذهب، ويجب أن تكون كل الإكسسورات تشبه بعضها وبنفس اللون.



