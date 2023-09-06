نصائح لاختيار الخاتم المناسب وتنسيقه مع الملابس والإكسسوارات الأخرى
التاريخ
9/6/2023 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) الفتاة تريد أن تبدو أنيقة بكل الطرق الممكنة، سواء عن طريق اختيار الملابس المناسبة أو اختيار حقيبة أنيقة، أو ارتداء حذاء بكعب عالى الذى يجعلها تبدو مثل الأميرة وهى تسير، أو تضع مكياج مميز أو تحصل على تسريحة شعر رائعة، أو ترتدى خواتم لأظهار شكل يديها، قد تحب الفتاة ارتداء خاتم مميزلإكسسورات أنيقة، ولمعرفة كيفية ارتداء الخواتم ، يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "lexiejordanjewelry".
اعرفى عدد الخواتم التي يجب ارتدائها:
الخواتم
قد لا يكون في عدد مؤكد لكيفية ارتداء الخاتم ولكن يمكن ارتداء خاتمين أو ثلاثة، وإذا زاد الأمر فيمكن أن يصبح الأمر غير جيد. كيفية ارتداء الخواتم:
خواتم الكوكتيل:
هذه الخواتم تجذب الإنتباه وتصلح لحضور الحفلات والمناسبات المختلفة الرسمية، ويمكن ارتداء قرط مميز معهم لعمل تجانس أنيق ويمكن اختيار سوار بنفس الشكل لطلة مبهرة.
الحلقة العنقودية:
يمكن اختيار مجموعة احجار كريمة بشكل صغير، ولا يشترط أن تأتى بشكل دائرى، وتصلح لحضور التجمعات الرسمية والمناسبات المميزة التي تحضرها الفتاة.
خاتم هندسى:
شكل الخاتم الهندسى، يعطى مظهر أنيق ومبدع، ومن الأفضل ارتدائه مع ملابس بسيطة الشكل للحصول على إطلالة راقية وجذابة لأبعد حد، لأن ذلك يعطى إطلالة مميزة للفتاة.
خاتم سوليتير:
يكون ذلك الخاتم مرصع بحجر مركزى في إطار، ويصلح لحضور المناسبات الرسمية، ومن الأفضل ارتداء فستان رقيق للحصول على إطلالة تشبه الأميرات.
خاتم
نصائح لأرتداء الخواتم:
- كل خاتم له رسالة معينة، ويظهر شخصية الفتاة، ويشير إلى تمتعها بالقوة والثروة.
- عند شراء خاتم مميز يجب ارتدائه في المنزل حتى تتعود المرأة على ثقله وحجمه، وتشعر بالثقة بالنفس عند ارتدائه.
- إذا كان كف الفتاة كبير، فيمكن شراء خاتم كبير ليناسب مظهر اليد، أما إذا كانت كف اليد صغيرة فيمكن ارتداء خاتم صغير.
- يجب أن تعرف الفتاة أن نوعية الخاتم يلائم البشرة، فأن البشرة البيضاء يلائمها ارتداء الفضة والبشرة السمراء يلائمها ارتداء الذهب، ويجب أن تكون كل الإكسسورات تشبه بعضها وبنفس اللون.
خواتم
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