







يتميز مولود

برج العقرب

بالعديد من الصفات، والتى منها الشجاعة والميل إلى الاستقلال، والقدرة على مواجهة المخاطر والذكاء الذى يساعده على حل المشالكل بسهولة، كما يكره الأشخاص المنافقين.

ينعم برج العقرب بإحساس عميق بالذات، فهو قادر دائمًا على قول ما يدور فى ذهنه بالضبط، ويحظى باحترام من حوله، ويحفظ الأسرار لذلك فهو من الأشخاص المحبوبة من الجميع.

ومن مشاهير برج العقرب صلاح السعدنى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

تحقيقك للتفوق والنجاح طوال الوقت ناتج عن حبك الشديد للعمل، لكن يجب ألا تتردد فى انتزاع أى فرصة، فأنت تستحقها عن جدارة نظراً لجديتك فى العمل وتحقيقك للنجاح طوال الوقت.

من المتوقع أن يكون شريك حياتك تحت ضغط اليوم بشكل كبير، لكن باهتمامك به الدائم تجعله يشعر براحة نفسية وتقوى علاقتك به مع مرور الوقت.

تشعر بالمزيد من الحيوية والنشاط طوال اليوم، نظراً لاتباع نظام غذائى صحى، وحرصك على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى مما ساعدك فى الحفاظ على صحتك.

هناك اتجاهات جديدة تدعم طاقتك اليوم، عليك بمراجعة الشئون المالية للأسرة، ستنجح الأمور وتشعر بالسعادة والراحة النفسية والاستقرار.





برغم من المميزات الكثيرة لمولود برج العذراء لكنه شخصية أنانية فى الكثير من الأحيان، ودائمًا يفضل مصلحته الشخصية على الآخرين، ويشك فى كل شىء حوله ولا يثق فى أحد بسهولة.

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها حبه للنظافة والترتيب وثقته بنفسه ودائماً ما يوجه نصائح لمن حوله على هيئة نقد لاذع، كما يتسم بالرومانسية عند تعامله مع شريك حياته.

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حاول أن تستغل الفرص المتاحة خلال الفترات المقبلة وتجنب التسرع فى اتخاذ القرارات التى تسبب لك الندم، لذا فكر بشكل جيد بالمشاركة مع مديرك فى قراراتك قبل تنفيذها.

ابتعد عن الشك فى تصرفات شريك حياتك، واعمل على تحسين علاقتك به خلال الفترة المقبلة، حتى تشعر معه بالسعادة والحب ما يقوى العلاقة بينكما.

حافظ على اتباع نظام غذائى صحى يساعدك على الحصول على جسم رياضى يناسب المرحلة المقبلة، وتخلى عن تناول المسكنات بدون الرجوع لطبيبك المعالج.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء سوف يكون أمامك العديد من أبواب الرزق والخير والبركة، وتصالح مع بعض الأشخاص التى ساءت علاقتك بهم الفترة الماضية.





برج الحمل من الأبراج التى تجيد التعامل مع الآخرين، كما يتمتع بشخصية قيادية محبة، ودائماً ما يجتهد لتحقيق أهدافه، ويبحث طوال الوقت عن كل ما هو جديد ومميز يساعده على زيادة مهاراته فى العمل.

برج الحمل يتمتع بشخصية رومانسية، لذلك فعلاقاته العاطفية ناجحة طوال الوقت، ورغم رومانسيته إلا أنه على استعداد للتخلى عن الشريك "التوكسيك"، كما أنه عاشق للسفر ويستطيع مسامحة من أساء إليه.

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







يفضل أن تلتزم الصمت خلال الخلافات الدائرة فى العمل، وتجنب حدوث أى مشكلات تتسبب فى حدوث توتر وقلق يؤثر على مستواك المهنى، لذا انتبه لعملك فقط.

لا تجعل حياتك الشخصية حديث الجميع بسبب فضفضتك مع الآخرين، وتجنب أى فعل يتسبب فى قلق شريك حياتك وكن داعمًا له فى أوقاته الصعبة.

تخلص من الأملاح والوزن الزائد عن طريق ممارسة التمارين الرياضية خلال الفترات الحالية، والحد من تناول المكسرات واتباع نظام غذائى صحى يساعدك فى الحفاظ على وزن مثالى.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل تغيرات إيجابية بداية من شهر أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى، وبعض الأحداث الإيجابية.





يتصف مولود برج القوس

بالعديد من الصفات، فهو

إنسان هادئ الطباع لكنه يحب المغامرة والسفر واكتشاف كل ما هو جديد ومختلف، لذلك يحرص على المشاركة فى الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية.

يتسم مولود برج القوس بأنه إنسان طيب القلب جدًا وحنون، إلا أنه إذا غضب لا يسمع إلا صوت نفسه فقط، لذلك يجب تجنبه عند انفعاله الذى يدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة.

من مشاهير برج القوس ماجدة الرومى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







مهام عملك التى أجلتها من قبل تأخذ وقتا كبيرا من يومك، قد تحتاج إلى ساعات عمل إضافية للانتهاء منها، فهى مرحلة عابرة، والملل الذى أصابك الفترة الماضية له تأثير سلبى عليك لذلك تخلص منه، وكن لطيفا ومتواضعا اليوم.

تحصل على العديد من الفرص للانتهاء من عملك فى موعده، ما يساعدك على الحصول على بعض الوقت لقضائه مع شريك حياتك وأطفالك فى نزهة ممتعة تجعلك تشعر بالسعادة.

سوف يشجعك أحد أفراد أسرتك على اتباع نظام صحى جيد اليوم، فقط اتخذ القرار واتبع هذا النظام وتوقف عن التدخين، وعليك أن تتمسك بهذه التغييرات الإيجابية حتى تضمن نجاحها، ومارس بعض التمارين الرياضية.

أنت محاط بالكثير من التغييرات التى تحدث، وعليك أن تركز جيداً فى الأمور التى تحتاج إلى تغيير لتواكب التطوير الذى يدور حولك، واطلب مساعدة من حولك فى إنهاء بعض مهام العمل.





يتميز مولود برج الجدى

بالعديد من الصفات فهو من أكثر الأبراج المحبة للعمل، والتى تمتلك الكثير من الصفات الطيبة، فهو محب لعائلته ويساعد أسرته ودائماً ما يسعى لفعل الخير.

يتمتع مولود برج الجدى بالكثير من المهارات التى تؤهله لامتلاك مناصب رفيعة، فهو شخصية مفكرة جيدة ويجيد التواصل مع الآخرين، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة.

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دنيا سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







ركز خلال ساعات عملك لتستطيع إنجاز الكثير من المهام فى وقت قصير، كما عليك وضع خطط جديدة تساعدك على تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

جدد علاقتك بشريك حياتك واصطحبه فى أماكن جديدة تساعد على كسر روتين العلاقة بينكما، حتى تشعران بالسعادة مرة أخرى وتصبحان مقبلان على الحياة ما يؤثر بشكل إيجابى على نفسية أطفالكما.

تناول السكر بكميات كبيرة يتسبب فى حدوث مشكلات صحية لذا استبدل السكر بالفاكهة، وداوم على ممارسة رياضة المشى لمدة ساعة يوميًا حتى تحافظ على وزن مثالى.

استعد هناك مظاهر من الفرح والحب وموجة من التغيرات الإيجابية فى حياة مولود برج الجدى، يمكن أن تحصل على عقود وأوراق تؤهلك لمنصب جديد.





يبدأ برج الثور من 20 أبريل وينتهى فى 20 مايو، ومولوده يتميز بأنه إنسان حساس جدًا فى التعامل مع الآخرين، وجاد جدًا فى عمله ويتطلع لتحقيق المزيد من النجاح.

مولود

برج الثور

يجب أسرته ويعمل على نجاحها ويعشق الحرية والسفر ومثقف جدًا وعاشق للقراءة ورومانسى ويتسم بالصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعاب.

ومن مشاهير برج الثور فيفى عبده، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







قد تحدث الفترة المقبلة تغيرات فى مجال عملك، فمن الممكن أن تكون فى صالحك، فحاول أن تستفيد من الفرص المتاحة وابتعد بعض الشىء عن السلبية واللامبالاة.

قد تحمل الأيام المقبلة عددًا من المفاجآت السارة لمواليد برج الثور من الناحية العاطفية، فستعرف المزيد من طباع شريكك التى ما زالت تجهلها، فلا تتوتر وتتعامل بغموض، فحياتك العاطفية فى طريقها للاستقرار بعد سلسلة من الاضطرابات.

حاول اتباع نظام غذائى جديد يكون جيدا هذه الفترة مع تنظيم مواعيد الوجبات الثلاثة، ومارس الرياضة واشرب الكثير من المياه حتى تشعر بالانتعاش.

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور سلسلة من التغيرات تدخل حياته وتحولها للأفضل، سواء على المستوى العملى أو المهنى أو الاجتماعى.





مولود برج السرطان من الشخصيات الذكية التى تتميز بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها يمكن الاعتماد عليه وقادر على حل المشكلات، ويمتلك خيالا واسعا، وعاطفى وعاقل ورومانسى.

مولود برج السرطان شخص عملى وقادر على التعامل تحت ضغط، وقادر على تحقيق ما يريد والتكيف والتعايش تحت أى ظرف، لكنه لا ينسى من أساء إليه.

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







تخلص من التفكير السلبى وخذ فترة للاستماع لنصائح الآخرين، وساعد نفسك فى أن تتغير وتشارك زملاءك خطط العمل لتحقيق الاستفادة، ما يجعلك تشعر بالمزيد من الثقة بالنفس.

اترك الخوف من العلاقات السابقة واتخذ خطوة جديدة فى حياتك، وادخل علاقة جديدة لكن بعد تفكير جيد واختيار صحيح حتى لا تصاب بخيبة أمل أخرى.

ابتعد عن تناول الأطعمة التى تتسبب فى شعورك بالقلق والتوتر أثناء النوم، وتناول المياه بشكل مستمر على مدار اليوم، حتى تحافظ على صحتك.

يتوقع علماء الفلك لمولود السرطان خلال الفترات المقبلة، أنه سوف تحدث له تغيرات إيجابية بعمله لذا يجب أن يكون مستعدا، كما يمكن أن يكون هناك رحلات للخارج.





مولود برج الأسد

من الأبراج التى تتميز بالجرأة والمغامرة، وحب القيادة ويعمل على أن يكون دائماً فى المقدمة، كما أن لديه القدرة على التحكم فى ردود أفعال من حوله.

مولود برج الأسد يتسم بصفات أخرى منها أنه عاطفى رقيق وحساس، ويفكر بذكاء وصاحب رؤية مختلفة عن الآخرين كما يمتلك حسا فكاهيا مميزا.

ومن مشاهير برج الأسد شيماء سيف، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







طاقة إيجابية كبيرة تملأ حياتك وتستطيع التخلص من حالة التراجع والكسل التى عانيت منها طوال الفترة الماضية، وتكون حياتك أفضل وتشعر بتقدم كبير، وسيشيد بك رؤساؤك فى العمل.

الحالة العاطفية ستكون متأرجحة نوعاً ما، فعلى الرغم من الاستقرار الكبير الذى عاشه صاحب هذا البرج فى الفترات السابقة إلا أنه سوف يمر بأزمة عاطفية قد تعرضه لمشاكل نفسية فيما بعد.

الحالة الصحية فى استقرار مبهر، فمعظم الأطباء سيقرون تحسنا ملحوظا فى حالتك الصحية، وذلك بسبب اتباعك للنظام الغذائى وممارستك للتمارين الرياضية.

استقرار كبير فى العمل ربما يقودك إلى النجاح والتفوق بشهادة رؤسائك، لكن علاقتك العاطفية ستمر بأزمة كبيرة ربما تغير من شكل حياتك.





ومن مشاهير برج الميزان الفنان عمر كمال، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

















ومن مشاهير برج الدلو الفنان محمود حميدة، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

















ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربينى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" ‏توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى. ‏

















ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.











