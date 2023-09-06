الكركم

يساعد في حل مشكلات كثيرة للبشرة مثل حب الشباب ويعتبر من المكونات الأساسية التي يمكنها محاربة جميع مشاكل البشرة

بسبب احتوائه على

خصائص مضادة للبكتيريا تمنع تطور حب الشباب ومع مرور الوقت تقضي عليه ويساعد في التخلص من

الأحمرار أو أي إلتهاب، قومي بخلط ملعقة من الكركم مع العسل وضعيها على الأماكن المصابة .





العسل

العسل عنصر طبيعي غني عن التعريف فهو أيضًا محارب لحب الشباب، لأن العسل يعمل على توقف نمو البكتيريا بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيف عميق للبشرة ويساعد على ترطيبها بشكل جيد، لذا قومي بخلط ملعقة من العسل والقرفة والكركم، وضعيها على بشرة نظيفة للحصول على أفضل النتائج.





يعرف خل التفاح بفوائده الكثيرة حول التخسيس

بشكل عام وبشكل خاص يساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات المختلفة كما يساعد فى توقف تطور حب الشباب، لذا اخلطي ملعقة صغيرة

من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم قومي بغمس قطعة قطن فى الخليط ومسح البشرة

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الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة القوية التى تساعد فى علاج الكثير من مشاكل البشرة أيضًا يساعد في التخلص من الالتهاب الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ويساعد في التخلص من الحروق ويساعد على تجفيف الحبوب بدون أن تترك أثر على البشرة، فقط ضعي ملعقة من مسحوق الشاي الأخضر مع ملعقة من الحليب أو ماء الورد مع مزج المكونات معاً ووضعها على الحبوب .