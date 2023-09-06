وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب.. خطواتها سهلة ومكوناتها متوفرة
التاريخ
9/6/2023 11:27:23 PM
(MENAFN- Youm7) دائمًا تعانى صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة حب الشباب بشكل مستمر، وأحيانا تظهر في أوقات مهمة مثل حضور مناسبات مهمة كحفل زفاف أو خطوبة وغيرها، ووفقًا لما جاء في موقع
ndtv يستعرض" اليوم السابع "، خلال السطور التالية أبرز الوصفات الطبيعية للتخلص من حب الشباب. وصفات طبيعية للتخلص من حب الشباب: الكركم:
الكركم
يساعد في حل مشكلات كثيرة للبشرة مثل حب الشباب ويعتبر من المكونات الأساسية التي يمكنها محاربة جميع مشاكل البشرة
بسبب احتوائه على
خصائص مضادة للبكتيريا تمنع تطور حب الشباب ومع مرور الوقت تقضي عليه ويساعد في التخلص من
الأحمرار أو أي إلتهاب، قومي بخلط ملعقة من الكركم مع العسل وضعيها على الأماكن المصابة .
العسل
العسل عنصر طبيعي غني عن التعريف فهو أيضًا محارب لحب الشباب، لأن العسل يعمل على توقف نمو البكتيريا بالإضافة إلى أنه يساعد على تنظيف عميق للبشرة ويساعد على ترطيبها بشكل جيد، لذا قومي بخلط ملعقة من العسل والقرفة والكركم، وضعيها على بشرة نظيفة للحصول على أفضل النتائج.
خل التفاح
يعرف خل التفاح بفوائده الكثيرة حول التخسيس
بشكل عام وبشكل خاص يساعد على محاربة البكتيريا والفيروسات المختلفة كما يساعد فى توقف تطور حب الشباب، لذا اخلطي ملعقة صغيرة
من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من الماء، ثم قومي بغمس قطعة قطن فى الخليط ومسح البشرة
.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر يحتوى على مضادات الأكسدة القوية التى تساعد فى علاج الكثير من مشاكل البشرة أيضًا يساعد في التخلص من الالتهاب الناجم عن التعرض لأشعة الشمس ويساعد في التخلص من الحروق ويساعد على تجفيف الحبوب بدون أن تترك أثر على البشرة، فقط ضعي ملعقة من مسحوق الشاي الأخضر مع ملعقة من الحليب أو ماء الورد مع مزج المكونات معاً ووضعها على الحبوب .
علاج حب الشباب
علاج الحبوب
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